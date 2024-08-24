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Пациенты больниц Прикамья смогут вызывать священников

Пациенты больниц Прикамья смогут вызывать священников

24 августа 2024, 14:10
Фото: Пермская епархия РПЦ
22 августа Пермская епархия РПЦ и региональный Минздрав подписали соглашение о сотрудничестве.

Между Пермской епархией Русской Православной Церкви (РПЦ) и краевым Минздравом 22 августа было подписано соглашение о сотрудничестве. Информация об этом появилась на сайте РПЦ.

Документ подписан митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием и министром здравоохранения региона Анастасией Крутень. Целью договоренности является взаимодействие сторон для эффективного решения социально значимых задач в области здравоохранения.

Так Пермская епархия будет участвовать в оказании медико-социальной помощи инвалидам и другим гражданам, нуждающимся в медицинском уходе и социальной реабилитации, а также оказывать содействие проведению в установленном законе порядке богослужений, Таинств и обрядов.

«Подписание соглашения о сотрудничестве с Пермской епархией — очень важное событие. Важно чтобы в каждую больницу Прикамья имел доступ священнослужитель, чтобы каждый человек, находящийся в больнице имел возможность принять участие в церковных Таинствах и обрядах», — сказала Анастасия Крутень.

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#Пермь#Медицина#Сотрудничество#Священники#Богослужения#Русская православная церковь#Медико-социальная помощь#Таинства
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