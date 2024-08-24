Пациенты больниц Прикамья смогут вызывать священников

«Подписание соглашения о сотрудничестве с Пермской епархией — очень важное событие. Важно чтобы в каждую больницу Прикамья имел доступ священнослужитель, чтобы каждый человек, находящийся в больнице имел возможность принять участие в церковных Таинствах и обрядах», — сказала Анастасия Крутень.