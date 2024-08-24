Пациенты больниц Прикамья смогут вызывать священников

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Между Пермской епархией Русской Православной Церкви (РПЦ) и краевым Минздравом 22 августа было подписано соглашение о сотрудничестве. Информация об этом появилась на сайте РПЦ.
Документ подписан митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием и министром здравоохранения региона Анастасией Крутень. Целью договоренности является взаимодействие сторон для эффективного решения социально значимых задач в области здравоохранения.
Так Пермская епархия будет участвовать в оказании медико-социальной помощи инвалидам и другим гражданам, нуждающимся в медицинском уходе и социальной реабилитации, а также оказывать содействие проведению в установленном законе порядке богослужений, Таинств и обрядов.
«Подписание соглашения о сотрудничестве с Пермской епархией — очень важное событие. Важно чтобы в каждую больницу Прикамья имел доступ священнослужитель, чтобы каждый человек, находящийся в больнице имел возможность принять участие в церковных Таинствах и обрядах», — сказала Анастасия Крутень.