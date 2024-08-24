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В Пермском крае мужчину признали виновным в совершении двух краж

В Прикамье мужчину признали виновным в краже гаечных ключей

24 августа 2024, 09:44
Фото: 1MI

В Пермском крае мужчину признали виновным в совершении двух краж

Мужчине назначили 300 часов обязательных работ.

В Пермском крае признали виновным в совершении двух преступлений по ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуре Пермского края.

Сотрудниками МВД было установлено, что в ноябре 2023 года мужчина, будучи на территории базы, проник в салон грузовика. Дверь автомобиля была заперта. Фигурант похитил набор гаечных ключей стоимостью более 6 тыс. рублей.

В январе 2024 года пермяк снова совершил кражу. Он воспользовался тем, что гараж был открыт, проник в помещение и похитил запчасти от автомобиля, в том числе гаечные ключи на сумму около 4 тыс. рублей.

Во время следствия одному из потерпевших было возвращено его имущество. Судом виновному назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.

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#Суд#Мвд#Пермский край#Кража#Уголовный кодекс#Преступления#Обязательные работы
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