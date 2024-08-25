Бывший главный пристав Прикамья выиграл иск у Telegram-канала о защите чести

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Пермский анонимный Telegram-канал «Проводник» проиграл иск ГУ ФССП по Пермскому краю и его бывшему руководителю, генерал-майору Абдулу Алаудинову, рассказали журналисту Properm.ru в Индустриальном районном суде. Иск был подан еще в мае 2024 года, решение было вынесено в середине июня и сейчас оно вступило в законную силу. Администраторы канала не оспаривали данное решение.
Судья Валентин Мазунин признал мартовскую публикацию «Проводника» «Пермские приставы вредили выборам президента» несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию как самого Алаудинова, так и в целом Главного Управления Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю. Никаких требований к ответчику не предъявлялось, поскольку ответчика — физического или юридического лица — в процесс не привлекали. Суд лишь зафиксировал факт, что публикация порочит честь и достоинство и подлежит удалению.
Спорный пост, размещенный еще 16 марта 2024 года, в данный момент остается опубликованным в канале «Проводник». Так же появился и комментарий, связанный с данным судебным решением. В нем указано, что в «цитате из судебного решения говорится, что опубликованные нами сведения не подтверждены фактами, следовательно являются недостоверными. Но наши факты не проверялись, поэтому невозможно признать их недостоверными». Администратор канала утверждает, что публикация была сделана на основе публикации в другом СМИ, в выпуске «Слухов» на ura.ru.
Как рассказали в суде, в иске Алаудинов заявил, что публикация содержит утверждение о совершении заявителями действий, свидетельствующих о нарушении действующего законодательства в период проведения выборов Президента Российской Федерации. Также сама публикация на интернет-ресурсе носит анонимный характер, к распространенным сведениям имеет доступ неограниченный круг лиц.
Суд пришел к выводу, что публикация указанной статьи направлена на формирование у читателя негативного представления о деятельности судебных приставов ГУФССП России по Пермскому краю, а также его руководителе. Данные сведения носят дискредитирующий характер, порочащий честь, достоинство и деловую репутацию заявителей, они не подтверждены фактами, следовательно, являются не соответствующими действительности.
В порядке пункта 8 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации суд удовлетворил требования заявителей и признал сведения, распространенные в статье несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Алаудинова и Главного Управления Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю.
Экс-глава УФССП по Чеченской республике Абдул Алаудинов возглавил ГУФССП Пермского края в статусе временно исполняющего обязанности 9 января прошлого года. В марте 2024 года он на работу в Ставропольский край. Руководитель ГУФССП — родной брат командира специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинова. С назначением в Прикамье его поздравлял глава Чечни Рамзан Кадыров. 11 июня Абдулу Алаудинову присвоено воинское звание генерал-майора. Соответствующий указ был подписал президент РФ Владимир Путин.