Бывший главный пристав Прикамья выиграл иск у Telegram-канала о защите чести

Спорный пост, размещенный еще 16 марта 2024 года, в данный момент остается опубликованным в канале «Проводник». Так же появился и комментарий, связанный с данным судебным решением. В нем указано, что в «цитате из судебного решения говорится, что опубликованные нами сведения не подтверждены фактами, следовательно являются недостоверными. Но наши факты не проверялись, поэтому невозможно признать их недостоверными». Администратор канала утверждает, что публикация была сделана на основе публикации в другом СМИ, в выпуске «Слухов» на ura.ru.