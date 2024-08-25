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Published Сегодня, 04:54

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Глава РФБ Андрей Кириленко: «Сборную Колумбии было невозможно проверить заранее»

Глава РФБ Андрей Кириленко: «Сборную Колумбии было невозможно проверить заранее»

25 августа 2024, 04:54
Фото: РФБ
В Перми разгорелся скандал из-за участия странной команды из Колумбии в баскетбольном турнире.

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил журналисту ТАСС, что уровень сборной Колумбии было невозможно проверить.

«Мы сейчас оперируем в системе домыслов, слухов, рассказов. Естественно, когда турнир закончится, мы будем докапываться, где случился этот момент. Еще раз подчеркну, существует стандартная процедура взаимодействия между федерациями, есть официальный сайт ФИБА, где есть контактная информация. Неужели вы думаете, что мы будем идти какими-то кривыми путями? Сборную Венесуэлы же мы пригласили по такой же схеме, и приехало руководство Федерации баскетбола Венесуэлы. Шаги наши все одинаковые, отработанные.

Но это хороший кейс на будущее, мы и подумать не могли, что такая ситуация может возникнуть», — приводятся слова Кириленко в СМИ.

Ранее Колумбийская федерация баскетбола заявила, что не отправляла команду на турнир в Россию. Об этом федерация сообщила в Х.

На прошлой неделее пермский клуб «Парма» одержал разгромную победу в матче с «национальной командой Колумбии» со счётом 155:53 в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024».

Сборная Колумбии по баскетболу, приехавшая в Пермь на Кубок дружбы, составлена как из профессионалов, так и из студентов. Об этом ТАСС заявил главный тренер команды Хорхе Баскес.

А так можно было?! И еще девять вопросов к скандалу вокруг сборной Колумбии в Перми
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#Общество#Пермь#Баскетбол#Парма,баскетбол,высшая лига
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