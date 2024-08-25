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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

На трассе Красновишерск — Соликамск взорвался грузовой автомобиль. Видео

На трассе Красновишерск — Соликамск взорвался грузовой автомобиль. Видео

25 августа 2024, 10:09
Фото: 1MI
Пострадавших от взрыва в моторном отсеке «ГАЗели» нет.

24 августа 2024 года в 13 часов 52 минуты на пульт экстренных служб поступило сообщение о возгорании автомобиля на 19 км автодороги Красновишерск — Соликамск. Очевидцы рассказывают, что грузовик взорвался после начала горения.

К месту вызова были направлены силы и средства противопожарной службы. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло возгорание во время движения в моторном отсеке автомобиля.

Видео: ВК ЧП/ДТП Пермь

В результате происшествия пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

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#Видео#Происшествия#Пермский край
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