На трассе Красновишерск — Соликамск взорвался грузовой автомобиль. Видео

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
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Updated Сегодня, 10:14
24 августа 2024 года в 13 часов 52 минуты на пульт экстренных служб поступило сообщение о возгорании автомобиля на 19 км автодороги Красновишерск — Соликамск. Очевидцы рассказывают, что грузовик взорвался после начала горения.
К месту вызова были направлены силы и средства противопожарной службы. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло возгорание во время движения в моторном отсеке автомобиля.
В результате происшествия пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.