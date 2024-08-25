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Posted 25 августа 2024, 05:36

Published 25 августа 2024, 05:36

Modified 26 августа 2024, 06:46

Updated 26 августа 2024, 06:46

Пермский призывник хотел доказать в суде, что он не годен к строевой службе

25 августа 2024, 05:36
Сюжет
Призыв
Молодой человек доказывал в суде, что медицинская комиссия неверно оценила его состояние здоровья.

Юноша призывного возраста из Пермского района пытался отменить в суде решение военкомата, признавшим его годным к воинской службе. Он обратился в суд, чтобы доказать, что при проведении медицинского освидетельствования была неправильно определена категория годности.

Призывник подал административный иск в Пермский районный суд к призывной комиссии Пермского района Пермского края и военному комиссариату Пермского района Пермского края о признании незаконным решения за весенний призыв 2024 года.

В своем иске молодой человек указал, что состоит воинском учете. При прохождении мероприятий, связанных с весенним призывом на военную службу в 2024 году, призывной комиссией Пермского района было вынесено решение о его призыве. С решением призывной комиссии истец не согласен, поскольку во время весеннего призыва были проигнорированы его жалобы на состояние здоровья.

В судебном заседании истец дополнительно пояснил, что с 2021 года он страдает гипертонической болезнью. По его мнению, медицинская комиссия в военкомате неверно оценила его состояние здоровья.

В ходе рассмотрения дела, доводы истца о наличии оснований для освобождения его от призыва на военную службу по состоянию здоровья, не нашли своего подтверждения. Суд признал, что, решение о призыве принято с соблюдением требований действующего законодательства и с учетом результатов медицинского освидетельствования истца, в том числе представленных им медицинских документов. По предоставленным военкоматом данных, в результате медицинского освидетельствования у истца не выявлено наличие заболеваний, препятствующих прохождению военной службы.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. Решение не было оспорено и вступило в законную силу.

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#Общество#Суд#Пермь#Призыв#Призывники
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