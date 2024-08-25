Пермский призывник хотел доказать в суде, что он не годен к строевой службе

В ходе рассмотрения дела, доводы истца о наличии оснований для освобождения его от призыва на военную службу по состоянию здоровья, не нашли своего подтверждения. Суд признал, что, решение о призыве принято с соблюдением требований действующего законодательства и с учетом результатов медицинского освидетельствования истца, в том числе представленных им медицинских документов. По предоставленным военкоматом данных, в результате медицинского освидетельствования у истца не выявлено наличие заболеваний, препятствующих прохождению военной службы.