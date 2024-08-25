Пермского бизнесмена осудили за миллионную взятку сотруднику налоговой

Кроме того, в том же суде начали рассматривать уголовное дело в отношении Ульяны Русских, бывшей супруги Трофимова, работавшей у него бухгалтером. Она оказалась соучастницей преступления — деньги сотруднику налоговой передала именно она и была задержана с поличным. Судебное заседание по ее делу назначено на завтра, 26 августа, дело будет рассматривать председатель суда Виктор Кожевников.