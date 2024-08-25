Пермского бизнесмена осудили за миллионную взятку сотруднику налоговой

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Судья Дзержинского районного суда Оксана Бабанина признала пермского бизнесмена виновным в даче взятки должностному лицу налоговой службы, сообщает пресс-служба инстанции. С учетом признания вины и иных смягчающих вину обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа, снизив его размер до 1,8 млн рублей.
Судя по картотеке суда, речь идет о гендиректоре и совладельце ООО «СпринтЭНЕРГО» Станиславе Трофимове. В середине июля в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю официально сообщали о задержании Трофимова, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ. Бизнесмену предъявили обвинение в совершении преступления.
Кроме того, в том же суде начали рассматривать уголовное дело в отношении Ульяны Русских, бывшей супруги Трофимова, работавшей у него бухгалтером. Она оказалась соучастницей преступления — деньги сотруднику налоговой передала именно она и была задержана с поличным. Судебное заседание по ее делу назначено на завтра, 26 августа, дело будет рассматривать председатель суда Виктор Кожевников.
Как рассказали в суде, в ходе выездной налоговой проверки должностными лицами Межрайонной ИФНС №20 по Пермскому краю были установлены факты неуплаты ООО «СпринтЭНЕРГО» налога на добавленную стоимость в размере около 37 млн рублей. На рабочей встрече с руководителем и учредителем общества, последний отказался самостоятельно уточнять налоговые обязательства юридического лица, вместо этого с помощью посредника — Ульяны Русских — предложил взятку за прекращение мероприятий налогового контроля и расчет суммы невыплаченных налогов в заниженном размере — до 5 млн рублей.
В июле 2024 года посредник мужчины передал должностному лицу миллион рублей в качестве взятки, после чего был задержан вместе с посредником.
Сейчас этот же суд рассматривает уголовное дело с подобным составом преступления. В этом случае речь идет об автобусном перевозчике Юрии Никитине и его бухгалтере Наталье Боковой, которая передавала взятку налоговику в пакете с листьями салата.