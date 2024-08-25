Понадобятся ли пермякам зонтики на следующей неделе? Отвечают синоптики

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В понедельник 26 августа погоду в Пермском крае сформирует слабовыраженная ложбина с фронтальным разделом, местами выпадет небольшой дождь, на востоке ночью интенсивность осадков будет умеренной. В отдельных районах ночью и утром будут туманы. Ветер ночью северо-западный слабый, днём северный умеренный. Температура воздуха ночью составит 9…14°С, днём воздух прогреется до 18…23°С.
В Перми ночью выпадет небольшой дождь, днём обойдётся без существенных осадков. Минимальная температура воздуха 12…14°С, максимальная температура воздуха 18…20°С.
Во вторник 27 августа влияние периферии западного антициклона обеспечит отсутствие осадков и формирование туманов, но во второй половине дня к северным районам приблизится фронтальный раздел, в результате на крайнем севере выпадет небольшой дождь. В краевой столице сухо. Ветер ночью слабый, днём западный умеренный. Ночная температура воздуха составит 5…10°С, в Перми около 9°С, дневной прогрев достигнет 20…25°С, в Перми 23°С.
В среду 28 августа фронтальный раздел будет медленно смещаться через северные районы региона, в результате выпадут кратковременные дожди⛈, в дневное время сопровождаемые грозами. К Перми зона осадков должна подойти к вечеру. Ветер западной четверти умеренный. Ночью температура воздуха окажется на уровне 10…15°С, в Перми около 13°С, днём потеплеет до 21…26°С, в Перми 21…23°С, но на севере уже прохладно: 16…18°С.
По предварительному прогнозу, с четверга похолодание распространится на весь регион, пик похолодания придётся на 31 августа.