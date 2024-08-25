Понадобятся ли пермякам зонтики на следующей неделе? Отвечают синоптики

В среду 28 августа фронтальный раздел будет медленно смещаться через северные районы региона, в результате выпадут кратковременные дожди⛈, в дневное время сопровождаемые грозами. К Перми зона осадков должна подойти к вечеру. Ветер западной четверти умеренный. Ночью температура воздуха окажется на уровне 10…15°С, в Перми около 13°С, днём потеплеет до 21…26°С, в Перми 21…23°С, но на севере уже прохладно: 16…18°С.