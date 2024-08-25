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Троих срочников из Прикамья освободили из украинского плена

Троих срочников из Прикамья освободили из украинского плена

25 августа 2024, 04:09
Фото: VK Игорь Сапко
Молодые мужчины вернутся домой в Пермь и в Чернушку.

Как сообщил на своей странице «ВКонтакте » уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, во время последнего обмена военнопленными России и Украины были освобождены трее солдат срочной службы из Пермского края.

«Пришли хорошие новости, силами Минобороны РФ на территории Белоруссии завершился обмен пленными. В результате переговорного процесса возвращены 115 наших ребят срочников, большинство из них были захвачены в плен в Курской области. Из них двое наших земляков из Перми и один из Чернушки», — рассказал омбудсмен.

Видео: VK Игорь Сапко

Сейчас военнослужащие будут проходить реабилитацию, им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. По словам Сапко, он уже переговорил по телефону с мамами молодых людей.

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