Троих срочников из Прикамья освободили из украинского плена

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Как сообщил на своей странице «ВКонтакте » уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, во время последнего обмена военнопленными России и Украины были освобождены трее солдат срочной службы из Пермского края.
«Пришли хорошие новости, силами Минобороны РФ на территории Белоруссии завершился обмен пленными. В результате переговорного процесса возвращены 115 наших ребят срочников, большинство из них были захвачены в плен в Курской области. Из них двое наших земляков из Перми и один из Чернушки», — рассказал омбудсмен.
Сейчас военнослужащие будут проходить реабилитацию, им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. По словам Сапко, он уже переговорил по телефону с мамами молодых людей.