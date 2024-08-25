Троих срочников из Прикамья освободили из украинского плена

«Пришли хорошие новости, силами Минобороны РФ на территории Белоруссии завершился обмен пленными. В результате переговорного процесса возвращены 115 наших ребят срочников, большинство из них были захвачены в плен в Курской области. Из них двое наших земляков из Перми и один из Чернушки», — рассказал омбудсмен.