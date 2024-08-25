В гордуму в Нытве баллотируется бывший боевик с Кавказа

В 2021 году он уже участвовал в выборах, но в Большесосновскую думу. Как тогда сообщалось в СМИ, мужчина ранее был судим за участие в бандформировании на Кавказе, некоторое время был в международном розыске. Информация о приговоре в отношении человека с такой же фамилией доступна в картотеках судебных дел.