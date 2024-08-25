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В гордуму в Нытве баллотируется бывший боевик с Кавказа

В гордуму в Нытве баллотируется бывший боевик с Кавказа

25 августа 2024, 10:48
Фото: 1MI
Три года назад Магомед Хайрулаев намеревался стать депутатом Большесосновской думы.
Сюжет
Выборы

На выборы депутатов Нытвенской гордумы по округу №4 в этом году выдвинулся Магомед Хайрулаев, уроженец Дагестана и житель Большесосновского района. Конкуренцию ему составили семь жителей Нытвенского района, среди них действующие депутаты Илдар Хайртдинов и Татьяна Астафьева, начальник управления капстроительства Нытвы Сергей Кузьминых и другие.

Хайрулаев избирается от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ», на сайте избирательной комиссии он указывается как безработный. Известно, что он возглавляет Большесосновское отделение движения, в 2023 году уходил в зону СВО добровольцем.

В 2021 году он уже участвовал в выборах, но в Большесосновскую думу. Как тогда сообщалось в СМИ, мужчина ранее был судим за участие в бандформировании на Кавказе, некоторое время был в международном розыске. Информация о приговоре в отношении человека с такой же фамилией доступна в картотеках судебных дел.

Суд апелляционной инстанции Верховного суда Республики Дагестан оставил в силе приговор по уголовному делу о в пособничестве в участии в вооруженном формировании. Вины в преступлении мужчина не признал. Также мужчина был судим за незаконную рубку леса. Обе его судимости на данный момент погашены.

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#Общество#Выборы#Нарушения выборы#Честные выборы
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