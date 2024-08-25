В гордуму в Нытве баллотируется бывший боевик с Кавказа

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
На выборы депутатов Нытвенской гордумы по округу №4 в этом году выдвинулся Магомед Хайрулаев, уроженец Дагестана и житель Большесосновского района. Конкуренцию ему составили семь жителей Нытвенского района, среди них действующие депутаты Илдар Хайртдинов и Татьяна Астафьева, начальник управления капстроительства Нытвы Сергей Кузьминых и другие.
Хайрулаев избирается от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ», на сайте избирательной комиссии он указывается как безработный. Известно, что он возглавляет Большесосновское отделение движения, в 2023 году уходил в зону СВО добровольцем.
В 2021 году он уже участвовал в выборах, но в Большесосновскую думу. Как тогда сообщалось в СМИ, мужчина ранее был судим за участие в бандформировании на Кавказе, некоторое время был в международном розыске. Информация о приговоре в отношении человека с такой же фамилией доступна в картотеках судебных дел.
Суд апелляционной инстанции Верховного суда Республики Дагестан оставил в силе приговор по уголовному делу о в пособничестве в участии в вооруженном формировании. Вины в преступлении мужчина не признал. Также мужчина был судим за незаконную рубку леса. Обе его судимости на данный момент погашены.