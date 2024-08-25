В полиции Прикамья рассказали что делать, если звонят мошенники

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Аферисты могут позвонить не только от имени финансовой компании, но и прокуратуры, налоговой службы, Банка России, полиции, следственного комитета и других организаций, рассказывают в пресс-службе регионального главка полиции.
Таким образом мошенники пытаются вывести человека из равновесия, застать врасплох. Как только с вами начинают говорить про деньги, кладите трубку. Позвоните по официальному номеру своего банка и уточните, все ли в порядке с вашими счетом и картой.
Почему стоит положить трубку и набрать официальный номер банка самому?
Даже если у вас на телефоне высветился знакомый номер банка, ни в коем случае не делайте на него обратный звонок. Наберите номер горячей линии банка вручную. Телефон горячей линии указан на обратной стороне банковской карты или на официальном сайте банка.
Мошенники используют специальное программное обеспечение, которое помогает скрыть настоящий номер звонящего, при этом на телефоне человека отражается официальный номер банка. Обычно преступник обращается к собеседнику по имени и отчеству, может назвать фамилию и даже номер и срок действия карты.
Эти сведения мошенники, как правило, получают из открытых источников, например из социальных сетей и с помощью фишинга.
Чаще всего аферисты звонят поздно вечером, ночью или ранним утром в выходные дни, когда человек спит и не может быстро сориентироваться. Преступник представляется сотрудником банка и сообщает о подозрительной операции, которая требует немедленных действий со стороны клиента.
Мошенники хорошо знакомы с психологией, что помогает им втереться в доверие к клиенту банка и сделать так, что он потеряет бдительность.
При этом они торопят и запугивают клиента, давят на его эмоции и уверяют, что случится что-то непоправимое.
Например, обманщики говорят, что по карте проводится подозрительный платеж на крупную сумму и чтобы его остановить, нужно срочно сообщить данные карты, ПИН-код или одноразовый пароль из СМС-сообщения.
Если человек колеблется или отказывается их назвать, ему угрожают, что деньги с его карты прямо сейчас уйдут к мошенникам. Если преступникам удается узнать нужную им информацию, они получают доступ к счету и снимают с него все деньги.
Как защитить свои деньги от мошенников?
Стоит придерживаться следующих основных правил безопасности, чтобы не поддаться на уловки мошенников и не потерять деньги: