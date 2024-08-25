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В Верещагино займутся сортировкой отходов

В Верещагино займутся сортировкой отходов

25 августа 2024, 08:03
Фото: 1MI
Раздельный сбор отходов организуют для территорий Верещагинского, Ильинского, Осинского, Очерского городских и Большесосновского, Сивинского и Частинского муниципальных округов.

В Верещагино строят мусоросортировочную линии в рамках трехстороннего соглашения, сообщили в МинЖКХ региона. Сейчас завершены работы по возведению ангара, проведены работы по подключению к электроснабжению и благоустройству территории. Завершается строительство административно-бытового блока. Сейчас идет монтаж оборудования самой линии.

Как рассказали в Министерстве ЖКХ и благоустройства, данный комплекс станет восьмым объектом сортировки ТКО в крае. Проектная мощность комплекса составит 25 тысяч тонн отходов в год. На линии для вторичной переработки будут отбирать стекло, пластик, бумагу, картон, полиэтилен и некоторые виды металлов. Отдельно будут сортировать органические отходы. Все ценные фракции отправят на переработку. А остатки, так называемые «хвосты», спрессуют для захоронения. При этом на линии предполагается применять такие технологии обработки отходов, как сепарация и автоматическое прессование.

По словам специалистов МинЖКХ, сортировка позволит в разы продлить срок службы действующего полигона и внедрить раздельный сбор отходов для территорий Верещагинского, Ильинского, Осинского, Очерского городских и Большесосновского, Сивинского и Частинского муниципальных округов.

Перераспределения или увеличения «потоков» отходов на территорию не планируется.

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#Общество#Коммунальный рай#Коммунальный ад#Пермь#Пермский край
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