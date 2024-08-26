Архиважные репутационные риски. Кто загрязняет реки, рубит леса и много мусорит

— Если говорить о загрязнении, то серьезного всплеска жалоб о том, что где-то что-то попадает в водные объекты, нет. Традиционно видим проблемы малых рек — там периодически кто-то что-то сбрасывает. Находим этих нехороших людей, привлекаем к ответственности. Но вот такого, чтобы какое-нибудь крупное промышленное предприятие нагло через свою трубу что-то сбрасывало, в этом году, к счастью, нет. Очень надеюсь, что и не будет. Если бы подобное произошло, то давно бы уже прозвучало в соцсетях и СМИ.