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Этой осенью в Перми установят памятник Федору Достоевскому

Этой осенью в Перми установят памятник Федору Достоевскому

26 августа 2024, 11:13
Фото: 1MI
Открытие памятника может состояться в день рождения писателя.

В ноябре текущего года в перми планируется установить памятник Фёдору Михайловичу Достоевскому. Как сообщает ИА «Текст» со ссылкой на председателя Пермского отделения Российского общества Ф. М. Достоевского Олег Сыромятников, открытие сооружения может состояться в день рождения писателя, 11 ноября.

Подготовка к установке памятника Достоевскому начались в июле текущего года. На участке были произведены археологические изыскания с целью изучить культурный слой. В настоящий момент идут работы по созданию самого памятника.

Согласно проекту, Достоевский будет стоять в арестантской шинели, а в одной руке будет держать Евангелие. Памятник установят в Сквере декабристов, около с СИЗО №1.

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#Пермь#Памятник#Культура#Достоевский#История#Сквер декабристов
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