Этой осенью в Перми установят памятник Федору Достоевскому

Подготовка к установке памятника Достоевскому начались в июле текущего года. На участке были произведены археологические изыскания с целью изучить культурный слой. В настоящий момент идут работы по созданию самого памятника.



Согласно проекту, Достоевский будет стоять в арестантской шинели, а в одной руке будет держать Евангелие. Памятник установят в Сквере декабристов, около с СИЗО №1.