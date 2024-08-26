Этой осенью в Перми установят памятник Федору Достоевскому

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В ноябре текущего года в перми планируется установить памятник Фёдору Михайловичу Достоевскому. Как сообщает ИА «Текст» со ссылкой на председателя Пермского отделения Российского общества Ф. М. Достоевского Олег Сыромятников, открытие сооружения может состояться в день рождения писателя, 11 ноября.
Подготовка к установке памятника Достоевскому начались в июле текущего года. На участке были произведены археологические изыскания с целью изучить культурный слой. В настоящий момент идут работы по созданию самого памятника.
Согласно проекту, Достоевский будет стоять в арестантской шинели, а в одной руке будет держать Евангелие. Памятник установят в Сквере декабристов, около с СИЗО №1.