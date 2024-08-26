Группа «Уралхим» — официальный партнер Пермского марафона

В первый день состоится торжественная церемония открытия соревнований, заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на 300 м, детский забег на 1 км, а также контрольная тренировка от Уралхим Run Factory, куда может прийти любой желающий. Записаться на тренировку можно бесплатно в мобильном приложении Run Factory.