Группа «Уралхим» — официальный партнер Пермского марафона

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Группа «Уралхим» выступит официальным партнером седьмого Пермского марафона, который пройдет 7–8 сентября 2024 года в Перми. В мероприятии примут участие более 350 сотрудников.
В первый день состоится торжественная церемония открытия соревнований, заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на 300 м, детский забег на 1 км, а также контрольная тренировка от Уралхим Run Factory, куда может прийти любой желающий. Записаться на тренировку можно бесплатно в мобильном приложении Run Factory.
Во второй день пройдут основные забеги на дистанции 3, 5, 10, 21 и 42 км. В этом году, как и в прошлом, желающие вновь смогут принять участие в эстафете для команд из четырех человек.
Для участников бегового сообщества Уралхим Run Factory, а также для всех болельщиков будет предусмотрена зона поддержки в фестивальном городке.