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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Группа «Уралхим» — официальный партнер Пермского марафона

Группа «Уралхим» — официальный партнер Пермского марафона

26 августа 2024, 12:09
Фото: Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“
В забеге примут участие 350 сотрудников компании.

Группа «Уралхим» выступит официальным партнером седьмого Пермского марафона, который пройдет 7–8 сентября 2024 года в Перми. В мероприятии примут участие более 350 сотрудников.

В первый день состоится торжественная церемония открытия соревнований, заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на 300 м, детский забег на 1 км, а также контрольная тренировка от Уралхим Run Factory, куда может прийти любой желающий. Записаться на тренировку можно бесплатно в мобильном приложении Run Factory.

Во второй день пройдут основные забеги на дистанции 3, 5, 10, 21 и 42 км. В этом году, как и в прошлом, желающие вновь смогут принять участие в эстафете для команд из четырех человек.

Для участников бегового сообщества Уралхим Run Factory, а также для всех болельщиков будет предусмотрена зона поддержки в фестивальном городке.

#Новости компаний
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