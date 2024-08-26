ХК «Молот» уступил на турнире в Санкт-Петербурге «Металлургу»

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
В Санкт-Петербурге продолжается предсезонный хоккейный турнир имени В. В. Шилова. ХК «Молот» проиграл уже три матча, сообщает пресс-служба клуба.
Вчера встреча с новокузнецким «Металлургом» завершилась со счетом 3:1. Единственную шайбу в составе «молотобойцев» забросил Дмитрий Аржанов.
Перед этим пермяки уступили в противостоянии с питерским «Динамо» — 2:1 и «УГМК-Горняк» 3:1.
Сегодня «Молот» встречается с хозяевами турнира — клубом «СКА-Нева».