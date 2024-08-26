ХК «Молот» уступил на турнире в Санкт-Петербурге «Металлургу»

Бюджет пермского ХК «Молот» в сезоне 2024/25 останется на уровне прошлого года. В минувшем году бюджет «Молота» превысил 500 млн рублей, что на 53% выше бюджета 2022 года. Отметим, что из них краевой бюджет выделял 199,25 млн рублей. А остальное — спонсорские средства.