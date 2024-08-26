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ХК «Молот» уступил новокузнецкому «Металлургу» 1:3

ХК «Молот» уступил на турнире в Санкт-Петербурге «Металлургу»

26 августа 2024, 05:50
Фото: ВКонтакте /ХК Динамо Санкт-Петербург

ХК «Молот» уступил новокузнецкому «Металлургу» 1:3

Матч состоялся в рамках предсезонного турнира

В Санкт-Петербурге продолжается предсезонный хоккейный турнир имени В. В. Шилова. ХК «Молот» проиграл уже три матча, сообщает пресс-служба клуба.

Вчера встреча с новокузнецким «Металлургом» завершилась со счетом 3:1. Единственную шайбу в составе «молотобойцев» забросил Дмитрий Аржанов.

Перед этим пермяки уступили в противостоянии с питерским «Динамо» — 2:1 и «УГМК-Горняк» 3:1.

Сегодня «Молот» встречается с хозяевами турнира — клубом «СКА-Нева».

Бюджет пермского ХК «Молот» в сезоне 2024/25 останется на уровне прошлого года. В минувшем году бюджет «Молота» превысил 500 млн рублей, что на 53% выше бюджета 2022 года. Отметим, что из них краевой бюджет выделял 199,25 млн рублей. А остальное — спонсорские средства.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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