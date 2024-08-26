«Источника тепла» больше нет. В Перми снесли арт-объект памяти Александра Жунева

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В центре Перми снесли арт-объект «Источник тепла» памяти художника Александра Жунева. На это обратило внимание издание «Вкурсе.ру».
Арт-объект в виде полутораметровой рукавицы, сделанной из обычных варежек, потерявших пару, размещался на стене здания, стоявшего рядом с Пермским краевым центром «Муравейник» на пересечении ул. Пушкина и Компроса. Сейчас «Муравейник», являющийся объектом культурного наследия федерального значения, реконструируют. А здание с «Источником тепла» на стене снесли.
Арт-объект сделала жена Александра Анна в 2018 году — через несколько месяцев после смерти художника. Рукавицы для него Анне приносили жители города.
«Если варежка потеряла свою пару, она обречена. Хотя она по-прежнему может сохранять тепло тела, ради чего и была создана, ей придется без дела валяться на улице или лежать в самом дальнем углу самого дальнего ящика, пока ее не решат выбросить за ненадобностью. Сколько их таких — одиноких потеряшек, оставшихся без пары? И если собрать их вместе, смогут ли они, разные, найти одну общую причину жить дальше и сохранять тепло?», — писала тогда художница.