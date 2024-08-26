«Источника тепла» больше нет. В Перми снесли арт-объект памяти Александра Жунева

«Если варежка потеряла свою пару, она обречена. Хотя она по-прежнему может сохранять тепло тела, ради чего и была создана, ей придется без дела валяться на улице или лежать в самом дальнем углу самого дальнего ящика, пока ее не решат выбросить за ненадобностью. Сколько их таких — одиноких потеряшек, оставшихся без пары? И если собрать их вместе, смогут ли они, разные, найти одну общую причину жить дальше и сохранять тепло?», — писала тогда художница.