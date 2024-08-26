Microsoft ограничит доступ российских компаний к облачным подпискам

Posted 26 августа, 08:07
Published 26 августа, 08:07
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Эксперты отмечают, что Microsoft уже ранее ограничивал подписку на облачные сервисы для российских пользователей, что приводило к отключению доступа к некоторым сервисам для корпоративных клиентов.
По словам руководителя коммуникационного агентства PGR Agency Анастасии Бастрыкиной, в ближайшее время предстоит выяснить, какие именно сервисы будут отключены и для кого. При этом ограничения не коснутся организаций, не попавших под санкции, таких как социально значимые учреждения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Специалист подчеркнула, что большинство российских пользователей, особенно крупных корпораций, уже подобрали российские аналоги облачных сервисов Microsoft, поэтому новое решение компании не вызовет катастрофических последствий. Частные пользователи могут найти способы обхода ограничений, но корпоративным клиентам выгоднее перестроить бизнес-процессы под российские решения.