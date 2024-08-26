Microsoft ограничит доступ российских компаний к облачным подпискам

По словам руководителя коммуникационного агентства PGR Agency Анастасии Бастрыкиной, в ближайшее время предстоит выяснить, какие именно сервисы будут отключены и для кого. При этом ограничения не коснутся организаций, не попавших под санкции, таких как социально значимые учреждения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».