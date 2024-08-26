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Published Сегодня, 02:57

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

В Перми на Вышке-2 почти на месяц перекроют движение транспорта на двух участках

На участках двух улиц на Вышке-2 в Перми ограничат движение транспорта

26 августа 2024, 02:57
Фото: 1MI

В Перми на Вышке-2 почти на месяц перекроют движение транспорта на двух участках

Ограничение продлятся до 23 сентября.

В микрорайоне Вышка-2 в Перми временно перекроют движение всех видов транспорта на участках двух улиц. Ограничение введут с 28 августа по 22 сентября на участке на ул. Целинной от Мечникова до дома № 23 по ул. Целинной.

Движение транспорта также запретят со 2 по 23 сентября на участке ул. Красноуральской от до дома №21 по ул. Целинной до ул. Целинной. Согласно распоряжению минтранса Пермского края, данные меры необходимы для обеспечения безопасности на время технологического подключения к тепловой сети.

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#Пермь#Безопасность#Улицы#Вышка-2#Ограничение#Движение транспорта#Распоряжение
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