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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

На трассах в Прикамье заработали мобильные комплексы фотовидеофиксации

Нарушителей скорости в Прикамье начали ловить передвижные видеорегистраторы

26 августа 2024, 10:22
Фото: telegram-канал газета «Звезда»

На трассах в Прикамье заработали мобильные комплексы фотовидеофиксации

Экипажи распределены по трассам с наибольшей концентрацией ДТП.

На трассах Пермского края стали работать передвижные видеорегистраторы обратил внимание журналист Properm.ru. Один из комплексов был замечен на трассе Пермь — Юго-Камский.

В краевом минтрансе подтвердили информацию добавив, что по дорогам Пермского края передвигаются семь экипажей. Маршруты распределены по дорогам с наибольшей концентрации ДТП: в направлении Чусового, Соликамска, села Большая Соснова и по федеральной дороге Пермь-Екатеринбург до границы Пермского края.

Тестировать передвижные камеры в Пермском крае начали в 2022 году. Комплекс представляет собой специализированный автомобиль с нанесенной цветографической схемой и проблесковыми маячками, оборудованный программно-аппаратным комплексом «Оракул-Инсайд»

Сейчас в регионе действуют также камеры, которые помимо скорости фиксируют ремни безопасности. Сумма штрафов по ним достигает 40 млн рублей.

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#Происшествия#Пермские дороги#Минтранс#Пермской край#Передвижные камеры
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