Нарушителей скорости в Прикамье начали ловить передвижные видеорегистраторы

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
На трассах Пермского края стали работать передвижные видеорегистраторы обратил внимание журналист Properm.ru. Один из комплексов был замечен на трассе Пермь — Юго-Камский.
В краевом минтрансе подтвердили информацию добавив, что по дорогам Пермского края передвигаются семь экипажей. Маршруты распределены по дорогам с наибольшей концентрации ДТП: в направлении Чусового, Соликамска, села Большая Соснова и по федеральной дороге Пермь-Екатеринбург до границы Пермского края.
Тестировать передвижные камеры в Пермском крае начали в 2022 году. Комплекс представляет собой специализированный автомобиль с нанесенной цветографической схемой и проблесковыми маячками, оборудованный программно-аппаратным комплексом «Оракул-Инсайд»
Сейчас в регионе действуют также камеры, которые помимо скорости фиксируют ремни безопасности. Сумма штрафов по ним достигает 40 млн рублей.