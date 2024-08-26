Нарушителей скорости в Прикамье начали ловить передвижные видеорегистраторы

В краевом минтрансе подтвердили информацию добавив, что по дорогам Пермского края передвигаются семь экипажей. Маршруты распределены по дорогам с наибольшей концентрации ДТП: в направлении Чусового, Соликамска, села Большая Соснова и по федеральной дороге Пермь-Екатеринбург до границы Пермского края.