«ПАРМА» уступила сборной России в финале Кубка Дружбы

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
В финале Fonbet Кубка Дружбы БК «ПАРМА» уступил сборной России — 80:87 (20:28, 25:15, 23:19, 12:25).
Лучшим игроком матча стал американский легионер пермяков Гарретт Невелс. За 32 минуты он имеет в своем активе 30 очков (6 из 7 трёхочковых), 6 передач при КПИ в 29 баллов.
Также отметились:
В составе сборной России лучшим были Владислав Емченко и Александр Чадов — по 17 очков.
В матче за третье место против «молодёжки» «ПАРМЫ» праздновала сборная Венесуэлы — 80:66 (24:16, 19:19, 15:16, 22:15).
Напомним, что четвёртый участник турнира, «сборная Колумбии», был заменён на «ПАРМУ-М» после подозрений и упреков в качестве игры команды.