properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

В финале Fonbet Кубка Дружбы БК «ПАРМА» уступил сборной России — 80:87

«ПАРМА» уступила сборной России в финале Кубка Дружбы

26 августа 2024, 04:53
Фото: РФБ

В финале Fonbet Кубка Дружбы БК «ПАРМА» уступил сборной России — 80:87

Лучшим игроком матча стал американский легионер пермяков Гарретт Невелс
Сюжет
Парма

В финале Fonbet Кубка Дружбы БК «ПАРМА» уступил сборной России — 80:87 (20:28, 25:15, 23:19, 12:25).

Лучшим игроком матча стал американский легионер пермяков Гарретт Невелс. За 32 минуты он имеет в своем активе 30 очков (6 из 7 трёхочковых), 6 передач при КПИ в 29 баллов.

Также отметились:

  • Ройс Хэмм — 13 очков + 8 подборов + 2 передачи + 2 перехвата + блок-шот;
  • Лев Свинин — 8 очков + 3 подбора + блок-шот;
  • Станислав Ильницкий — 7 очков + 5 подборов + 3 перехвата.

В составе сборной России лучшим были Владислав Емченко и Александр Чадов — по 17 очков.

В матче за третье место против «молодёжки» «ПАРМЫ» праздновала сборная Венесуэлы — 80:66 (24:16, 19:19, 15:16, 22:15).

Напомним, что четвёртый участник турнира, «сборная Колумбии», был заменён на «ПАРМУ-М» после подозрений и упреков в качестве игры команды.

Читайте также:
Игрок «ПАРМЫ» сломал ногу во вчерашнем матче со сборной РоссииГуберниев о сборной Колумбии в Перми: «Нам такие странные сборные не нужны»Сборная России оказалась сильнее «ПАРМЫ». Фото
#Спорт#Пермь#Парма#Бк парма#Баскетбол
Подпишитесь
В Пермском крае очень дешево продают купеческий дом царских времен. Цена озадачивает
Сегодня, 06:57
Приставы заставили соликамца заплатить штраф за контрабанду военных противогазов
Сегодня, 06:20
Проект реставрации корпуса Пермского университета одобрила госэкспертиза
Сегодня, 05:48
В Перми продлили перекрытие части улицы Дзержинского
Сегодня, 05:17
В июле в Пермском крае появились автомобили нового китайского бренда
Сегодня, 03:23
Создание экотропы в Пермском крае к Ветлану планируют перенести на 2025 год
Сегодня, 04:07