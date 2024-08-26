Пермские хирурги первыми в мире прооперировали аорту на работающем сердце

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Пермские кардиохирурги первыми в мире провели уникальную операцию — они прооперировали аорту на работающем сердце. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
Первопроходцами стали врачи ФЦССХ им. С. Г. Суханова Минздрава России. Обычно операции на аорте выполняются в условиях искусственного кровообращения, с остановкой сердца на час, а иногда и более ста минут, с помощью кардиоплегии — комплекса мер, направленных на эффективную защиту сердечной мышцы — миокарда. Но длительная остановка сердца опасна для пациента, она может вызвать повреждения сердечной мышцы. Чтобы этого избежать, пермские хирурги начали оперировать на работающем сердце.
Во всем мире сердце пациента «не отключают» при других оперативных вмешательствах — например, при коронарном шунтировании или при хирургических вмешательствах на клапанах сердца. Но аортальную хирургия без остановки сердца впервые в мире опробовали именно в Перми.
«Операция проводится с применением искусственного кровообращения — за счет него функционируют все внутренние органы человека, включая головной мозг и сердце, которое тоже продолжает работать. Вместо остановки сердца продолжается коронарная перфузия. Для этого используются специальные силиконовые канюли, которые устанавливаются в устья коронарных артерий. Сердце по сути даже не понимает, что его оперируют. Оно работает во время и после операции с одинаковой частотой, с той же, с которой пациент поступил в операционную», — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части, врач-сердечно-сосудистый хирург Андрей Марченко.
Врачи центра провели уже четыре операции с применением новой технологии. Во время первой кардиохирурги провели протезирование восходящего отдела аорты. Второе вмешательство — протезирование и восходящей аорты, и аортального клапана с пересадкой коронарных артерий. Еще две — операции Дэвида, когда протезируется вся восходящая аорта с сохранением собственного аортального клапана, с пересадкой коронарных артерий.
Каждый год пермский центр сердечно-сосудистой хирургии проводит около 80 операций на аорте. Примерно половину из них планируют проводить на работающем сердце.