Пермские хирурги первыми в мире прооперировали аорту на работающем сердце

«Операция проводится с применением искусственного кровообращения — за счет него функционируют все внутренние органы человека, включая головной мозг и сердце, которое тоже продолжает работать. Вместо остановки сердца продолжается коронарная перфузия. Для этого используются специальные силиконовые канюли, которые устанавливаются в устья коронарных артерий. Сердце по сути даже не понимает, что его оперируют. Оно работает во время и после операции с одинаковой частотой, с той же, с которой пациент поступил в операционную», — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части, врач-сердечно-сосудистый хирург Андрей Марченко.