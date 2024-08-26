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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

В профильных классах и престижных школах Перми есть 500 мест в десятых классах

Пермские школы приглашают десятиклассников

26 августа 2024, 11:51
Фото: 1MI

В профильных классах и престижных школах Перми есть 500 мест в десятых классах

Свободны более 500 мест.

В 10-х классах пермских школ остаются более 500 свободных мест. Родители могут подать документы на зачисление ребенка в любую школу через портал «Госуслуги», отделения МФЦ или по почте, сообщают в администрации Перми.

Первая волна зачислений в 10-е классы школ Перми завершилась в июле. С середины августа стартовала вторая волна для ребят, желающих продолжить обучение в старшей школе. Свободными остаются более 500 мест в школах во всех районах Перми.

Десятиклассникам предлагается поступить как в общеобразовательные классы, так и в профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов. Подробнее о направлении класса и сроках зачисления узнавайте на официальном сайте выбранного учреждения. Подать заявление можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, МФЦ, операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении с вложением копий документов или при помощи «гостевого» компьютера в школе.

Ранее стало известно, что в детских садах Перми образовался недобор детей до трех лет. В ясельных группах свободно 765 мест.

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#Касается каждого#Пермь#Образование#Дети
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