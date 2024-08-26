Пермские школы приглашают десятиклассников

Десятиклассникам предлагается поступить как в общеобразовательные классы, так и в профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов. Подробнее о направлении класса и сроках зачисления узнавайте на официальном сайте выбранного учреждения. Подать заявление можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, МФЦ, операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении с вложением копий документов или при помощи «гостевого» компьютера в школе.