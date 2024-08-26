Пермские школы приглашают десятиклассников

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В 10-х классах пермских школ остаются более 500 свободных мест. Родители могут подать документы на зачисление ребенка в любую школу через портал «Госуслуги», отделения МФЦ или по почте, сообщают в администрации Перми.
Первая волна зачислений в 10-е классы школ Перми завершилась в июле. С середины августа стартовала вторая волна для ребят, желающих продолжить обучение в старшей школе. Свободными остаются более 500 мест в школах во всех районах Перми.
Десятиклассникам предлагается поступить как в общеобразовательные классы, так и в профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов. Подробнее о направлении класса и сроках зачисления узнавайте на официальном сайте выбранного учреждения. Подать заявление можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, МФЦ, операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении с вложением копий документов или при помощи «гостевого» компьютера в школе.
Ранее стало известно, что в детских садах Перми образовался недобор детей до трех лет. В ясельных группах свободно 765 мест.