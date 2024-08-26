Последняя неделя лета в Прикамье будет теплой и солнечной

Последняя неделя метеорологического лета в Пермском крае выдастся теплой и солнечной. Значительных осадков не ожидается. Средняя температура воздуха ночью составит +10°С, днём в основном +18…+23°С. Период с 26 по 30 августа прогнозируется теплее климатической нормы на 4-5°С в зависимости от района.