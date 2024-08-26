Последняя неделя лета в Прикамье будет теплой и солнечной

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Последняя неделя метеорологического лета в Пермском крае выдастся теплой и солнечной. Значительных осадков не ожидается. Средняя температура воздуха ночью составит +10°С, днём в основном +18…+23°С. Период с 26 по 30 августа прогнозируется теплее климатической нормы на 4-5°С в зависимости от района.
Сегодня, 26 августа, температурный фон в регионе составит +18…+23°С. Местами пройдет дождь. Ветер северный 4-9 м/с.
Завтра пермяков ожидает переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью достигнет +5…+10°С, днём — +20…+25°С. Ветер западный 3-8 м/с.
В среду, 28 августа, по краю пройдет небольшой дождь, местами ливень, на юге в отдельных районах умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью составит +10…+15°С, днём — +16…+21°С, на юге до +25°С. Ветер западный 5-10 м/с с порывами при грозе до 15 м/с.
В четверг в Пермском крае будет также переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью и утром туман. Температурный фон ночью +7…+12°С, днём +17…+22°С. Ветер северо-западный 3-8 м/с.
В пятницу, 30 августа, жителей региона ожидает переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температурный фон ночью составит +6…+11°С, в низинах до +3°С, днём +17…+22°С. Ветер северо-западный 3-8 м/с.
Предварительно, в выходные сохранится умеренно тёплая погода с дневными максимумами +16…+21°С. Преимущественно без осадков.