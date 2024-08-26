properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Последняя неделя лета порадует жителей Прикамья теплом и солнцем

Последняя неделя лета в Прикамье будет теплой и солнечной

26 августа 2024, 08:21
Фото: Изображение Midjourney

Последняя неделя лета порадует жителей Прикамья теплом и солнцем

Дождей практически не будет.

Последняя неделя метеорологического лета в Пермском крае выдастся теплой и солнечной. Значительных осадков не ожидается. Средняя температура воздуха ночью составит +10°С, днём в основном +18…+23°С. Период с 26 по 30 августа прогнозируется теплее климатической нормы на 4-5°С в зависимости от района.

Сегодня, 26 августа, температурный фон в регионе составит +18…+23°С. Местами пройдет дождь. Ветер северный 4-9 м/с.

Завтра пермяков ожидает переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью достигнет +5…+10°С, днём — +20…+25°С. Ветер западный 3-8 м/с.

В среду, 28 августа, по краю пройдет небольшой дождь, местами ливень, на юге в отдельных районах умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью составит +10…+15°С, днём — +16…+21°С, на юге до +25°С. Ветер западный 5-10 м/с с порывами при грозе до 15 м/с.

В четверг в Пермском крае будет также переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью и утром туман. Температурный фон ночью +7…+12°С, днём +17…+22°С. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В пятницу, 30 августа, жителей региона ожидает переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температурный фон ночью составит +6…+11°С, в низинах до +3°С, днём +17…+22°С. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Предварительно, в выходные сохранится умеренно тёплая погода с дневными максимумами +16…+21°С. Преимущественно без осадков.

Читайте также:
В воскресенье пермяков ожидает небольшое похолоданиеМного солнца и тепла. Погода в Прикамье к концу лета постепенно налаживаетсяЖдите солнца. Пермяков ожидает почти неделя тепла без дождей
#Прогноз погоды#Пермский край#Температура воздуха#Гроза#Осадки#Ветер#Прикамье#Выходные#Дождь#Туман#Климатическая норма
Подпишитесь
В Пермском крае очень дешево продают купеческий дом царских времен. Цена озадачивает
Сегодня, 06:57
Приставы заставили соликамца заплатить штраф за контрабанду военных противогазов
Сегодня, 06:20
Проект реставрации корпуса Пермского университета одобрила госэкспертиза
Сегодня, 05:48
В Перми продлили перекрытие части улицы Дзержинского
Сегодня, 05:17
В июле в Пермском крае появились автомобили нового китайского бренда
Сегодня, 03:23
Создание экотропы в Пермском крае к Ветлану планируют перенести на 2025 год
Сегодня, 04:07