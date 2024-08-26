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Published Сегодня, 15:23

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Updated Сегодня, 15:25

Пермский край стал лауреатом престижной национальной премии

Прикамье стало лауреатом I Национальной премии в сфере комфортной городской среды

26 августа 2024, 15:23
Фото: пресс-служба краевого правительства

Пермский край стал лауреатом престижной национальной премии

Край отмечен как лучший регион по взаимодействию с муниципальными образованиями по формированию комфортной городской среды.

В рамках всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», проходившего в Калуге, состоялось награждение победителей I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды. Пермский край стал лауреатом в номинации «Лучший регион по взаимодействию с муниципальными образованиями по формированию комфортной городской среды», сообщают организаторы премии.

Победителем стала команда из Нижегородской области, финалистами признаны команды из Пермского края, Белгородской, Амурской и Саратовской областей.

Лауреатами и победителями в 18 номинациях стали лучшие управленческие команды субъектов Российской Федерации по благоустройству территорий, повышению качества городской среды, вовлечению жителей в городские проекты, информационное сопровождение, развитие малых городов и исторических поселений. Отдельные номинации были посвящены бизнес-сообществам и экспертам.

Прикамье активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2019 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроено восемь крупных проектов-победителей. В этом году от региона направленно еще 12 заявок на участие в конкурсе «Малые города и исторические поселения».

#Общество#Пермский край#Городская среда
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