Прикамье стало лауреатом I Национальной премии в сфере комфортной городской среды

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
В рамках всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», проходившего в Калуге, состоялось награждение победителей I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды. Пермский край стал лауреатом в номинации «Лучший регион по взаимодействию с муниципальными образованиями по формированию комфортной городской среды», сообщают организаторы премии.
Победителем стала команда из Нижегородской области, финалистами признаны команды из Пермского края, Белгородской, Амурской и Саратовской областей.
Лауреатами и победителями в 18 номинациях стали лучшие управленческие команды субъектов Российской Федерации по благоустройству территорий, повышению качества городской среды, вовлечению жителей в городские проекты, информационное сопровождение, развитие малых городов и исторических поселений. Отдельные номинации были посвящены бизнес-сообществам и экспертам.
Прикамье активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2019 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроено восемь крупных проектов-победителей. В этом году от региона направленно еще 12 заявок на участие в конкурсе «Малые города и исторические поселения».