Прикамье стало лауреатом I Национальной премии в сфере комфортной городской среды

Прикамье активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2019 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроено восемь крупных проектов-победителей. В этом году от региона направленно еще 12 заявок на участие в конкурсе «Малые города и исторические поселения».