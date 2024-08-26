Проданы помещения телекомпании «Рифей» в здании бывшего кинотеатра

Собеседник отметил, что сделка по продаже площадей кинотеатра состоялась еще весной 2024 года. Приобрел их бизнесмен Епрем Сафарян, который владеет торговой недвижимостью и бизнесом в Перми. Ранее он приобрел у группы «ЭКС» торговый центр в Березниках, а также один из первых продуктовых магазинов краевой столицы — гастроном №10 по ул. Сибирской, 50.