Проданы помещения телекомпании «Рифей» в здании бывшего кинотеатра

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В здании бывшего кинотеатра «Горн» по ул. 1905 года, 2 в Мотовилихе продали помещения. Ранее владельцем исторического объекта была ГК «ЭКС», которой владел бывший губернатор Прикамья Олег Чиркунов, пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в группе «ЭКС», знакомый с ситуацией.
В частности, были проданы два помещения на втором этаже здания площадью 583,1 кв. м., которыми владеет телекомпания «Рифей-Пермь», а также помещения на первом этаже площадью 99,5 кв. м., а также подвале — 84,8 кв. м.
Собеседник отметил, что сделка по продаже площадей кинотеатра состоялась еще весной 2024 года. Приобрел их бизнесмен Епрем Сафарян, который владеет торговой недвижимостью и бизнесом в Перми. Ранее он приобрел у группы «ЭКС» торговый центр в Березниках, а также один из первых продуктовых магазинов краевой столицы — гастроном №10 по ул. Сибирской, 50.
Ранее продажа помещений группы компаний «ЭКС» в здании бывшего кинотеатра уже продавали за 14,28 млн рублей. Тогда владельцем стал холдинг ООО «Рифей-Инвест», собственником которого была Мария Чиркунова. В холдинге отмечали, что продажа помещений в ТЦ является лишь избавлением от ненужных активов.
В 2022 году пермский бизнесмен купил у «ЭКС» здание ТЦ «Универсам-2» в Березниках, площадь которого более 12 тыс. кв. м. А в 2021 приобрел гастроном №10, в здании которого располагался отдел сети магазинов «Семья».
По данным сайта Kartoteka.ru Епрем Сафарян является владельцем стройфирмы «Атриум» и организации «Регион-Инвест», которая зарегистрирована по адресу бывшего гастронома №10, расположенного в Перми на ул. Сибирской, 10.
Ранее собственников сменили и другие крупные активы компании «ЭКС» — ТРК «Семья» по ул. Революции, ТЦ «Универсам» на Борчанинова, 13, а также ТРК «Уфа». Сейчас компаниями владеет компания из ОАЭ Adreco Nolding Limited.