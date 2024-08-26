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Updated Сегодня, 06:09

В Перми начнут реставрацию корпуса пермского университета

Проект реставрации корпуса Пермского университета одобрила госэкспертиза

26 августа 2024, 05:48
Фото: Проектная документация / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В Перми начнут реставрацию корпуса пермского университета

Работы пройдут в здании естественнонаучного института.
Сюжет
ПГНИУ

Проект по реставрации одного из корпусов ПГНИУ получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. «Корпус естественнонаучного института, где работали ученые ПГНИУ» по ул. Генкеля, 4 в Перми является объектом культурного наследия и регионального значения. Соответствующий акт появился на сайте госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Проектную документацию одобрили еще в октябре 2023 года. А сам акт о реставрации опубликовали на сайте 23 августа.

Согласно документам, состояние здания признано ограниченно-работоспособным. В рамках реставрации проведут демонтаж металлической пристройки со стороны двора, а такж внутренних перегородок здания, кирпичной кладки и кровли. Также подрядчик планирует покрасить фасады здания, заменить окна и двери и отделать здание изнутри. Кроме того, в проекте указано, что у входа в здание установят пандусыдля маломобильного населения и отремонтируют инженерные системы.

Биологический научно-исследовательский институт создали при Пермском государственном университете еще 28 ноября 1921 года. В 1945 году его переименовали в естественнонаучный по инициативе ученых. Первыми действующими лицами института были профессоры Владимир Беклемишев, Бронислав Вериго, Александр Генкель, а также Андрей Луньяк, Алексей Заварзин, Андрей Рихтер, Дмитрий Федотов и Виктор Шмидт. Кроме них в ученый совет вошли 16 преподавателей из ПГУ. Институт специализировался на изучении природы Прикамья.

Напомним, что в июне на территории Пермского госуниверситета приступили к реставрации еще двух корпусов. Здания входят в так называемый «Мешковский комплекс» и расположены по ул. Генкеля, 7 и 7а. Памятникам архитектуры планирую вернуть их исторический облик.

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#ПГНИУ#Пермь#Культурное наследие#Университет#Демонтаж#Реставрация#Госэкспертиза#Документация#Естественнонаучный институт#Госинспекция
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