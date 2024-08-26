Проект реставрации корпуса Пермского университета одобрила госэкспертиза

Биологический научно-исследовательский институт создали при Пермском государственном университете еще 28 ноября 1921 года. В 1945 году его переименовали в естественнонаучный по инициативе ученых. Первыми действующими лицами института были профессоры Владимир Беклемишев, Бронислав Вериго, Александр Генкель, а также Андрей Луньяк, Алексей Заварзин, Андрей Рихтер, Дмитрий Федотов и Виктор Шмидт. Кроме них в ученый совет вошли 16 преподавателей из ПГУ. Институт специализировался на изучении природы Прикамья.