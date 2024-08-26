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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Создание экотропы в Прикамье к Ветлану планируют перенести с 2024 на 2025 год

Создание экотропы в Пермском крае к Ветлану планируют перенести на 2025 год

26 августа 2024, 04:07
Фото: ideogram.ai

Создание экотропы в Прикамье к Ветлану планируют перенести с 2024 на 2025 год

На возведение экотропы планируется потратить 52,2 млн рублей.

Власти Прикамья намерены перенести сроки возведения экологической тропы на территории объекта «Камень Ветлан» природного парка «Пермский» с 2024 на 2025 год. Сумма средств, запланированных на создание тропа, составляет 52,2 млн руб. Информация об этом появилась в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в бюджет Пермского края.

Как отмечено в документе, проектная документация была отклонена за несоответствие техническому заданию. Первые замечания по проектно-сметной документации поступили 12 декабря прошлого года. Доработанный проект был отклонен трижды: в апреле, июне и июле. Новая дата утверждения обозначена на 7 августа.

Проект должен быть закончен в течение восьми месяцев. «В зимний период работы проводить нельзя. Работы будут проводиться в 2025 году», — говорится в документе.

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#Пермский край#Бюджет#Парк#Экологическая тропа#Техническое задание#Сроки#Проектная документация#Камень Ветлан#Власти Прикамья
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