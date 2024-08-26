Создание экотропы в Пермском крае к Ветлану планируют перенести на 2025 год

Власти Прикамья намерены перенести сроки возведения экологической тропы на территории объекта «Камень Ветлан» природного парка «Пермский» с 2024 на 2025 год. Сумма средств, запланированных на создание тропа, составляет 52,2 млн руб. Информация об этом появилась в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в бюджет Пермского края.