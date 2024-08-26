Создание экотропы в Пермском крае к Ветлану планируют перенести на 2025 год

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Власти Прикамья намерены перенести сроки возведения экологической тропы на территории объекта «Камень Ветлан» природного парка «Пермский» с 2024 на 2025 год. Сумма средств, запланированных на создание тропа, составляет 52,2 млн руб. Информация об этом появилась в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в бюджет Пермского края.
Как отмечено в документе, проектная документация была отклонена за несоответствие техническому заданию. Первые замечания по проектно-сметной документации поступили 12 декабря прошлого года. Доработанный проект был отклонен трижды: в апреле, июне и июле. Новая дата утверждения обозначена на 7 августа.
Проект должен быть закончен в течение восьми месяцев. «В зимний период работы проводить нельзя. Работы будут проводиться в 2025 году», — говорится в документе.