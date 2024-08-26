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Posted 26 августа, 08:26

Published 26 августа, 08:26

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Турагент сообщил, что получить компенсацию за цветущее море в Анапе не получится

26 августа 2024, 08:26
Цветущие водоросли камка в Чёрном море у побережья Анапы испортили отдых туристов. Особенно заметно цветение на центральном пляже курорта.

Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туристической компании АРТ-ТУР в интервью Екатерине Малашенко выразил сомнение в возможности получения компенсации за испорченный отдых.

Арутюнов объяснил, что камка размножается в тёплой стоячей воде, характерной для Анапы. Обычно туроператоры заранее предупреждают клиентов об этом явлении.

«Наиболее сильное цветение наблюдается на центральном пляже. Чем дальше от него, тем ситуация лучше. Многие отели с собственными пляжами самостоятельно очищают воду, поэтому там ситуация лучше», — сказал Арутюнов.

Глава туроператора добавил, что получить компенсацию для гостей Анапы крайне сложно. В суде им придётся доказывать, что отель или продавец путёвки скрыли наличие водорослей в воде, пишет 360ru.

Однако информация о цветении камки в Чёрном море в конце лета доступна всем. Туристы в Анапе жалуются на невозможность насладиться пляжным отдыхом из-за цветения моря. Водоросли настолько распространены, что их можно собирать руками. Некоторые считают зелёную воду приемлемой, но для большинства такой отпуск неприятен и даже опасен.

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