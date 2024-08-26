Турагент сообщил, что получить компенсацию за цветущее море в Анапе не получится

Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туристической компании АРТ-ТУР в интервью Екатерине Малашенко выразил сомнение в возможности получения компенсации за испорченный отдых.



Арутюнов объяснил, что камка размножается в тёплой стоячей воде, характерной для Анапы. Обычно туроператоры заранее предупреждают клиентов об этом явлении.



«Наиболее сильное цветение наблюдается на центральном пляже. Чем дальше от него, тем ситуация лучше. Многие отели с собственными пляжами самостоятельно очищают воду, поэтому там ситуация лучше», — сказал Арутюнов.



Глава туроператора добавил, что получить компенсацию для гостей Анапы крайне сложно. В суде им придётся доказывать, что отель или продавец путёвки скрыли наличие водорослей в воде, пишет 360ru.