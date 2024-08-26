У закладчиков из Перми изъято более 25 килограммов наркотиков

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В Пермском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте более 25 кг наркотиков. Оно предъявлено двум участникам организованной преступной группы, сообщает прокуратура Пермского края.
Обвиняемые входили в группу, которая действовала на территории Пермского края, Республики Татарстан, Свердловской, Курганской областей и других регионов.
Торговля наркотиками происходила через интернет-площадки и различные мессенджеры. Злоумышленники оборудовали множественные «тайники-закладки» для последующего сбыта наркотиков потребителям.
После задержания соучастников сотрудниками правоохранительных органов изъято из мест хранения более 25 кг различных видов запрещенных веществ. Подсудимыми получен доход от реализации наркотиков в размере более 2 млн. рублей.
Известно, что в 2023 году в Кировском районе Перми был задержан бывший сотрудник исправительной колонии из Свердловской области и его родственник. Мужчины ехали в автомобиле, в котором было более 2,9 кг наркотиков. По данным следствия, с января 2022 года по июнь 2023 года обвиняемые, один из которых являлся сотрудником ГУФСИН России по Свердловской области, действуя в составе организованной группы занимались преступной деятельностью, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств на территории различных регионов Российской Федерации, в том числе в городе Перми и Пермском крае, в крупном и особо крупном размерах.
Дилеры обвиняются по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, с использованием сети «Интернет», в крупном и особо крупном размерах), чч. 1, 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу.
Березниковский городской суд вынес приговор 26 — летнему жителю Архангельской области. Мужчина попался с 5 килограммами наркотиков, сообщает краевая прокуратура.
В январе 2022 года осужденный вступил в организованную преступную группу, занимающуюся незаконным сбытом наркотиков на территории Пермского края, где выполнял роль «курьера» и «кладовщика».