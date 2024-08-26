У закладчиков из Перми изъято более 25 килограммов наркотиков

Известно, что в 2023 году в Кировском районе Перми был задержан бывший сотрудник исправительной колонии из Свердловской области и его родственник. Мужчины ехали в автомобиле, в котором было более 2,9 кг наркотиков. По данным следствия, с января 2022 года по июнь 2023 года обвиняемые, один из которых являлся сотрудником ГУФСИН России по Свердловской области, действуя в составе организованной группы занимались преступной деятельностью, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств на территории различных регионов Российской Федерации, в том числе в городе Перми и Пермском крае, в крупном и особо крупном размерах.