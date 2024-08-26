В «ЭнергосбыТ Плюс» назвали отстающие УК по подготовке к отопительному сезону

«Если ваша управляющая организация не провела мероприятия по подготовке дома к зиме, необходимо занимать более активную социальную позицию и стимулировать ее к успешной подготовке. От этого зависит безопасное и бесперебойное теплоснабжение вашего дома зимой. В том числе, это может быть основанием для постановки вопроса о ее замене по решению общего собрания жителей. Ведь качественные и своевременно проведенные работы на внутридомовых сетях позволят сэкономить на платежах за тепло и ГВС. Помните, что отопительный сезон уже не за горами!» — подчеркнула руководитель Тепловой инспекции Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Самусина.