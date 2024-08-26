В «ЭнергосбыТ Плюс» назвали отстающие УК по подготовке к отопительному сезону

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» выявили управляющие компании Перми, которые отстают от графиков подготовки жилых домов к отопительному сезону. Благодаря продуктивной работе районных администраций и Тепловой инспекции АО «ЭнергосбыТ Плюс», темпы подготовки жилого фонда города в этом году выше, чем в минувшем. Тем не менее, ряд управляющих компаний нарушают свои обязательства.
Всего в списке 40 организаций. Эта информация направлена в администрацию города и надзорные органы. Жителям необходимо проверить свои обслуживающие организации на предмет соответствия требованиям готовности к зиме.
«Если ваша управляющая организация не провела мероприятия по подготовке дома к зиме, необходимо занимать более активную социальную позицию и стимулировать ее к успешной подготовке. От этого зависит безопасное и бесперебойное теплоснабжение вашего дома зимой. В том числе, это может быть основанием для постановки вопроса о ее замене по решению общего собрания жителей. Ведь качественные и своевременно проведенные работы на внутридомовых сетях позволят сэкономить на платежах за тепло и ГВС. Помните, что отопительный сезон уже не за горами!» — подчеркнула руководитель Тепловой инспекции Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Самусина.