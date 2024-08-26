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Updated Сегодня, 10:51

В филиале «Азот» стартует масштабная ремонтная кампания

В филиале «Азот» стартует масштабная ремонтная кампания

26 августа 2024, 10:49
Фото: «Азот» АО «ОХК „УРАЛХИМ“
Работы пройдут одновременно на нескольких установках.

В филиале «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ стартует масштабный остановочный ремонт. Практически одновременно работы пройдут на производстве аммиака, в цехах аммиачной селитры, слабой азотной кислоты и карбамида. Проведение ремонтов связано с отключением природного газа на магистральном газопроводе „Чусовой — Березники — Соликамск“ с 27 по 31 августа.

В период отключения на агрегате №2 производства аммиака будут проведены замены конденсатора на турбине воздушного компрессора и подогревателя неочищенной азотоводородной смеси. Общее количество специалистов, задействованных в рамках остановочного ремонта, более 800 человек — это подрядчики, сотрудники «Азота» и других филиалов «Уралхима».

Сергей Акимов, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

— Цель у нас одна — провести остановочный ремонт в срок и качественно. Новое и отремонтированное оборудование должно отработать следующий год стабильно, выполняя производственный план.
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