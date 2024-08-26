В филиале «Азот» стартует масштабная ремонтная кампания

В период отключения на агрегате №2 производства аммиака будут проведены замены конденсатора на турбине воздушного компрессора и подогревателя неочищенной азотоводородной смеси. Общее количество специалистов, задействованных в рамках остановочного ремонта, более 800 человек — это подрядчики, сотрудники «Азота» и других филиалов «Уралхима».