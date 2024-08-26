В филиале «Азот» стартует масштабная ремонтная кампания

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В филиале «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ стартует масштабный остановочный ремонт. Практически одновременно работы пройдут на производстве аммиака, в цехах аммиачной селитры, слабой азотной кислоты и карбамида. Проведение ремонтов связано с отключением природного газа на магистральном газопроводе „Чусовой — Березники — Соликамск“ с 27 по 31 августа.
В период отключения на агрегате №2 производства аммиака будут проведены замены конденсатора на турбине воздушного компрессора и подогревателя неочищенной азотоводородной смеси. Общее количество специалистов, задействованных в рамках остановочного ремонта, более 800 человек — это подрядчики, сотрудники «Азота» и других филиалов «Уралхима».
Сергей Акимов, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
— Цель у нас одна — провести остановочный ремонт в срок и качественно. Новое и отремонтированное оборудование должно отработать следующий год стабильно, выполняя производственный план.