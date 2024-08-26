В ходе СВО погиб уроженец Соликамского округа Андрей Обердофер

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В хоже СВО погиб уроженец Соликамского округа Андрей Обердофер. Информацию об этом сообщили в администрации муниципалитета.
«Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Скорбим вместе с вами», — написало ведомство во ВКонтакте.
Прощание с мужчиной пройдем 26 августа в 10.00 в ДК завода «Урал». В 11.00 состоится отпевание в церкви (3-й микрорайон).