В ходе СВО погиб уроженец Соликамского округа Андрей Обердофер

«Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Скорбим вместе с вами», — написало ведомство во ВКонтакте.



Прощание с мужчиной пройдем 26 августа в 10.00 в ДК завода «Урал». В 11.00 состоится отпевание в церкви (3-й микрорайон).