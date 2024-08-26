properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

В ходе спецоперации на Украине погиб Андрей Обердофер из Соликамска

В ходе СВО погиб уроженец Соликамского округа Андрей Обердофер

26 августа 2024, 05:12
Фото: 1MI / Администрация Соликамского городского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб Андрей Обердофер из Соликамска

Прощание с мужчиной состоится сегодня.

В хоже СВО погиб уроженец Соликамского округа Андрей Обердофер. Информацию об этом сообщили в администрации муниципалитета.

«Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Скорбим вместе с вами», — написало ведомство во ВКонтакте.

Прощание с мужчиной пройдем 26 августа в 10.00 в ДК завода «Урал». В 11.00 состоится отпевание в церкви (3-й микрорайон).

Читайте также:
В Пермском крае простились с погибшим на СВО 32-летним Андреем ПолюховичемВ Осинском округе простятся с погибшим на СВО командиром отделения военной разведкиВ Прикамье простились с погибшим на СВО Виталием Пепеляевым
#Администрация#Соликамск#Церковь#Урал#Прощание#Погибший#Соболезнования
Подпишитесь
В Пермском крае очень дешево продают купеческий дом царских времен. Цена озадачивает
Сегодня, 06:57
Приставы заставили соликамца заплатить штраф за контрабанду военных противогазов
Сегодня, 06:20
Проект реставрации корпуса Пермского университета одобрила госэкспертиза
Сегодня, 05:48
В Перми продлили перекрытие части улицы Дзержинского
Сегодня, 05:17
В июле в Пермском крае появились автомобили нового китайского бренда
Сегодня, 03:23
Создание экотропы в Пермском крае к Ветлану планируют перенести на 2025 год
Сегодня, 04:07