properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

В июле впервые в Прикамье появились автомобили китайского бренда Trumpchi

В июле в Пермском крае появились автомобили нового китайского бренда

26 августа 2024, 03:23

В июле впервые в Прикамье появились автомобили китайского бренда Trumpchi

Автоцентры GAC открыли в Перми компании Verra и «Автопрестиж».

В июле 2024 года в Прикамье были зарегистрированы новые автомобили китайской марки Trumpchi (бренд GAC). В течение июля в регионе поставили на учет всего 10 машин Trumpchi, доля машин этой марки на авторынке Пермского края составила 0,4%, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на отчет профессионального сообщества «Автомаркетолог» и экспертов Verra.

Весной текущего года два автомобильных центра GAC открыли в краевом центре компании Verra и «Автопрестиж». Автосалон GAC от Verra теперь открыт по адресу шоссе Космонавтов, 306, где представлены новейшие модели: GAC GS8 II — полноразмерный внедорожник и GAC M8 — минивэн бизнес-класса. «Автопрестиж» запустила свой центр продаж GAC на улице Маршала Жукова, 51, в Камской долине.

Читайте также:
В Прикамье упали продажи автомобилей марки «Москвич»Не опять, а снова. В Прикамье ускорился рост цен на бензинПродажи автомобилей в Прикамье выросли на 20%
#Пермский край#Автомобили#Камская долина#Прикамье#Автопрестиж#Автосалон#Авторынок#Внедорожник#Минивэн#Бизнес-класс#Trumpchi#GAC#GAC GS8 II#GAC M8
Подпишитесь
Создание экотропы в Пермском крае к Ветлану планируют перенести на 2025 год
Сегодня, 04:07
На участках двух улиц на Вышке-2 в Перми ограничат движение транспорта
Сегодня, 02:57
Бывший главный пристав Прикамья выиграл иск у Telegram-канала о защите чести
Вчера, 12:27
В гордуму в Нытве баллотируется бывший боевик с Кавказа
Вчера, 10:48
Понадобятся ли пермякам зонтики на следующей неделе? Отвечают синоптики
Вчера, 09:12