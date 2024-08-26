В июле в Пермском крае появились автомобили нового китайского бренда

В июле 2024 года в Прикамье были зарегистрированы новые автомобили китайской марки Trumpchi (бренд GAC). В течение июля в регионе поставили на учет всего 10 машин Trumpchi, доля машин этой марки на авторынке Пермского края составила 0,4%, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на отчет профессионального сообщества «Автомаркетолог» и экспертов Verra.