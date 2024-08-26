В июле в Пермском крае появились автомобили нового китайского бренда

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В июле 2024 года в Прикамье были зарегистрированы новые автомобили китайской марки Trumpchi (бренд GAC). В течение июля в регионе поставили на учет всего 10 машин Trumpchi, доля машин этой марки на авторынке Пермского края составила 0,4%, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на отчет профессионального сообщества «Автомаркетолог» и экспертов Verra.
Весной текущего года два автомобильных центра GAC открыли в краевом центре компании Verra и «Автопрестиж». Автосалон GAC от Verra теперь открыт по адресу шоссе Космонавтов, 306, где представлены новейшие модели: GAC GS8 II — полноразмерный внедорожник и GAC M8 — минивэн бизнес-класса. «Автопрестиж» запустила свой центр продаж GAC на улице Маршала Жукова, 51, в Камской долине.