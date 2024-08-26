В Кремле сообщили о готовности оказать правовую помощь Павлу Дурову

Песков отметил, что ситуация осложняется тем, что Павел Дуров также является гражданином Франции. Это может создать определенные трудности в оказании правовой поддержки. Тем не менее, российская сторона намерена предпринять все необходимые меры для защиты прав и интересов своего гражданина, пишет 360ru.