В Кремле сообщили о готовности оказать правовую помощь Павлу Дурову

Posted 26 августа, 09:20
Published 26 августа, 09:20
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Песков отметил, что ситуация осложняется тем, что Павел Дуров также является гражданином Франции. Это может создать определенные трудности в оказании правовой поддержки. Тем не менее, российская сторона намерена предпринять все необходимые меры для защиты прав и интересов своего гражданина, пишет 360ru.
Российские дипломатические представительства во Франции находятся в постоянном контакте с французскими властями с целью получения подробной информации о задержании Павла Дурова и оказания ему необходимой помощи в рамках действующего законодательства.