properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 августа, 09:20

Published 26 августа, 09:20

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

В Кремле сообщили о готовности оказать правовую помощь Павлу Дурову

26 августа 2024, 09:20
Российские власти выразили готовность оказать необходимую правовую помощь задержанному во Франции российскому гражданину Павлу Дурову. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Песков отметил, что ситуация осложняется тем, что Павел Дуров также является гражданином Франции. Это может создать определенные трудности в оказании правовой поддержки. Тем не менее, российская сторона намерена предпринять все необходимые меры для защиты прав и интересов своего гражданина, пишет 360ru.

Российские дипломатические представительства во Франции находятся в постоянном контакте с французскими властями с целью получения подробной информации о задержании Павла Дурова и оказания ему необходимой помощи в рамках действующего законодательства.

Подпишитесь
После публикации Properm.ru власти Кудымкара передумали закрывать бассейн на ремонт
Сегодня, 08:04
СМИ: убийца из Чусового и его жертва собирались пожениться
Сегодня, 09:47
Московский суд арестовал акции и имущество бывшего акционера «Телты» Игоря Морозова
Сегодня, 09:13
С воскресенья в Перми изменятся несколько маршрутов общественного транспорта
Сегодня, 09:04
В семи странах начались клинические испытания первой вакцины от рака легких
Сегодня, 04:52
В пермском отеле Radisson откроют гриль-ресторан зарубежного бренда
Сегодня, 06:29