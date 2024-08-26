В Кунгурском округе на реке Сылва пропал рыбак

На место происшествия выехали спасатели, а также водолазная группа МБУ «ПСС КМО». Водолазами были проведены спуски с целью обнаружения тела 67-летнего мужчины. Спустя несколько часов поиска тело пермяка обнаружено не было. Поиски продолжатся.