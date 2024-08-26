В Кунгурском округе на реке Сылва пропал рыбак

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Published Сегодня, 04:48
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Вчера, 25 августа, в Кунгурском округе на реке Сылва вблизи деревни Сороки пропал рыбак. Сообщение об его исчезновении поступило на телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа (КМО) от дежурного ЕДДС КМО.
На место происшествия выехали спасатели, а также водолазная группа МБУ «ПСС КМО». Водолазами были проведены спуски с целью обнаружения тела 67-летнего мужчины. Спустя несколько часов поиска тело пермяка обнаружено не было. Поиски продолжатся.