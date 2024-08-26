В Перми динозавры стали свидетелями на свадьбе

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В Мотовилихинском ЗАГСе Перми свидетели молодоженов пришли на венчание в костюмах динозавров. Фотографию с бракосочетания опубликовали в группе управления ЗАГС администрации города Перми во Вконтакте.
Также 24 августа районный ЗАГС Перми отметился уникальным событием — в нем зарегистрировали 42 брака. Свадебный бум связан с красивой датой — 24.08.24.
«В какое время жениться — каждая пара решает сама. Что бы ни говорили экономисты, астрологи или лунные календари, лучше всего создавать брак здесь и сейчас, когда хочется быть единым целым под названием семья», — сообщают в управлении ЗАГСа.