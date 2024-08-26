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В ЗАГСе Мотовилихи 24 августа 2024 года поженились 42 пары

В Перми динозавры стали свидетелями на свадьбе

26 августа 2024, 10:54
Фото: Управление ЗАГС администрации города Перми Вконтакте

В ЗАГСе Мотовилихи 24 августа 2024 года поженились 42 пары

В ЗАГСах Перми свадебный бум.
Сюжет
Семья

В Мотовилихинском ЗАГСе Перми свидетели молодоженов пришли на венчание в костюмах динозавров. Фотографию с бракосочетания опубликовали в группе управления ЗАГС администрации города Перми во Вконтакте.

Также 24 августа районный ЗАГС Перми отметился уникальным событием — в нем зарегистрировали 42 брака. Свадебный бум связан с красивой датой — 24.08.24.

«В какое время жениться — каждая пара решает сама. Что бы ни говорили экономисты, астрологи или лунные календари, лучше всего создавать брак здесь и сейчас, когда хочется быть единым целым под названием семья», — сообщают в управлении ЗАГСа.

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#Пермь#Семья#Свадьба#Динозавры#Свидетели#Мотовилихинский ЗАГС#Регистрация брака
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