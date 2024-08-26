В Перми изменится движение на пересечении улиц Уинской и Грибоедова

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В Перми с 23:30 26 августа до 23:30 27 августа будет временно изменено движение транспорта на пересечении ул. Уинская Грибоедова. Как сообщает Минтранс Прикамья, движение будет осуществляться только по левой половине дороги.
Мера введена для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по укладке асфальта в рамках строительства трассы ТР-53.
«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — предупреждает ведомство в социальной сети.