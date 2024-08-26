properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В Перми на сутки изменится движение на пересечении улиц Уинской и Грибоедова

В Перми изменится движение на пересечении улиц Уинской и Грибоедова

26 августа 2024, 10:34
Фото: 1MI

В Перми на сутки изменится движение на пересечении улиц Уинской и Грибоедова

Водителям рекомендуется планировать свой маршрут заранее.

В Перми с 23:30 26 августа до 23:30 27 августа будет временно изменено движение транспорта на пересечении ул. Уинская Грибоедова. Как сообщает Минтранс Прикамья, движение будет осуществляться только по левой половине дороги.

Мера введена для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по укладке асфальта в рамках строительства трассы ТР-53.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — предупреждает ведомство в социальной сети.

Читайте также:
В Перми на улице Дзержинского на четыре дня перекроют движение транспортаНа время проведения «Ночи города» в центре Перми ограничат движение транспортаАвиаперевозчик «КрасАвиа» прекратил прямые рейсы из Перми в Уфу
#Пермь#Дорожное движение#Минтранс Прикамья
Подпишитесь
Архиважные репутационные риски. Кто загрязняет реки, рубит леса и много мусорит
Сегодня, 09:01
В Перми осудили группу «черных риелторов»
Сегодня, 10:26
«Источника тепла» больше нет. В Перми снесли арт-объект памяти Александра Жунева
Сегодня, 10:48
Нарушителей скорости в Прикамье начали ловить передвижные видеорегистраторы
Сегодня, 10:22
В Пермском крае очень дешево продают купеческий дом царских времен. Цена озадачивает
Сегодня, 06:57