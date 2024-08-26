В Перми осудили группу «черных риелторов»

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Судья Дзержинского районного суда Оксана Лядова приговорила троих ранее не судимых участников группы «черных риелторов» к реальным срокам наказания. Организатору выселений людей из их квартир, ранее не судимому 46-летнему Сергею Сазонову, назначено 6,5 лет лишения свободы. Его подручным — 45-летнему Андрею Старикову и 41-летнему Андрею Носкову — соответственно 6 лет и 5,5 лет колонии общего режима.
По версии следствия, мошенники забирали у людей недвижимость с 2014 по 2019 годы. Они находили в Перми одиноких пенсионеров, злоупотребляющих алкоголем и имеющим в своей собственности долю в квартирах. Под разными предлогами злоумышленники убеждали потерпевших подписывать доверенности и другие документы, на основе которых впоследствии забирали их жилье себе. После этого обвиняемые регистрировали свое право на недвижимость в госорганах, а полученные квартиры продавали третьим лицам. Полученные деньги мошенники тратили по своему усмотрению.
Общая сумма причиненного ущерба оценивалась следствием более чем в 12 млн рублей. Возмещать ущерб потерпевшие будут в гражданском судопроизводстве.
Как рассказывают в пресс-службе суда, участники преступной группы осуждены за неоднократное принуждение потерпевших к совершению сделок по продаже квартир. Для того, чтобы подыскать жертву, подельники изучали объявления с предложениями о покупке долей в квартирах у собственников, которые не могли урегулировать жилищные споры с другими сособственниками жилья. Затем они покупали комнаты в коммунальных квартирах и предлагали потерпевшим выкупить их долю по крайне невыгодной цене, а когда те отказывались — создавали невыносимые условия проживания в указанной квартире, оказывали на потерпевших психологическое давление, а также применяли физическую силу.
Владельца комнаты по проспекту Декабристов они пытались принудить к продаже своей доли в квартире с октября 2016 года по февраль 2017 года. Для этого они сами неоднократно находились к квартире потерпевшего, либо приходили и бесконечно звонили в дверной звонок, скрываясь от входной двери; стучали в дверь, требуя пустить их внутрь; портили замочную скважину входной двери и межтамбурную дверь; выключали электричество; угрожали убийством. Неправомерные действия удалось пресечь только в судебном порядке.
Поэтому суд взыскал с осужденных по 30 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда в пользу избитого владельца комнаты по проспекту Декабристов. В январе 2017 года подельники встретили свою жертву на лестничной площадке, начали выкручивать ему руки, ударили в грудь и удерживали в удушающем захвате, от чего мужчина потерял сознание. Тогда мужчины достали из кармана жертвы связку ключей от квартиры и ушли.
В 2020 году соучастники вынудили женщину продать им половину доли в квартире по шоссе Космонавтов за 460 тысяч рублей. С этой целью они вселили в жилое помещение пятерых лиц без определенного места жительства, которые регулярно употребляли алкоголь и наркотики, курили в комнатах, заносили и размещали в квартире мебельный и строительный мусор, а также высказывали потерпевшей угрозу заражением ВИЧ-инфекцией. Не выдержав давления, женщина продала недвижимость.
Кроме того, в марте 2020 года они вынудили мужчину продать свою долю в квартире по ул. Панфилова. Во исполнение преступного умысла соучастники регулярно приезжали в квартиру потерпевшего, где он проживал вместе с сыном, высказали угрозы применения насилия. Затем они заселили в квартиру двух мужчин, которые создавали невыносимые условия проживания: употребляли алкоголь, курили в комнатах, приводили в квартиру других людей, а также размещали в квартире мусор, повредили входную дверь и лишили квартиру электричества.
Дзержинский районный суд Перми квалифицировал действия мужчин по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенное организованной группой).