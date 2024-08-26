В Перми осудили группу «черных риелторов»

Как рассказывают в пресс-службе суда, участники преступной группы осуждены за неоднократное принуждение потерпевших к совершению сделок по продаже квартир. Для того, чтобы подыскать жертву, подельники изучали объявления с предложениями о покупке долей в квартирах у собственников, которые не могли урегулировать жилищные споры с другими сособственниками жилья. Затем они покупали комнаты в коммунальных квартирах и предлагали потерпевшим выкупить их долю по крайне невыгодной цене, а когда те отказывались — создавали невыносимые условия проживания в указанной квартире, оказывали на потерпевших психологическое давление, а также применяли физическую силу.