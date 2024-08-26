properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

В Перми осудили группу «черных риелторов»

В Перми осудили группу «черных риелторов»

26 августа 2024, 10:26
Фото: Изображение Midjourney
Осужденные подселяли к своим жертвам в квартиры наркопотребителей и выживали их из жилищ.

Судья Дзержинского районного суда Оксана Лядова приговорила троих ранее не судимых участников группы «черных риелторов» к реальным срокам наказания. Организатору выселений людей из их квартир, ранее не судимому 46-летнему Сергею Сазонову, назначено 6,5 лет лишения свободы. Его подручным — 45-летнему Андрею Старикову и 41-летнему Андрею Носкову — соответственно 6 лет и 5,5 лет колонии общего режима.

По версии следствия, мошенники забирали у людей недвижимость с 2014 по 2019 годы. Они находили в Перми одиноких пенсионеров, злоупотребляющих алкоголем и имеющим в своей собственности долю в квартирах. Под разными предлогами злоумышленники убеждали потерпевших подписывать доверенности и другие документы, на основе которых впоследствии забирали их жилье себе. После этого обвиняемые регистрировали свое право на недвижимость в госорганах, а полученные квартиры продавали третьим лицам. Полученные деньги мошенники тратили по своему усмотрению.

Общая сумма причиненного ущерба оценивалась следствием более чем в 12 млн рублей. Возмещать ущерб потерпевшие будут в гражданском судопроизводстве.

Как рассказывают в пресс-службе суда, участники преступной группы осуждены за неоднократное принуждение потерпевших к совершению сделок по продаже квартир. Для того, чтобы подыскать жертву, подельники изучали объявления с предложениями о покупке долей в квартирах у собственников, которые не могли урегулировать жилищные споры с другими сособственниками жилья. Затем они покупали комнаты в коммунальных квартирах и предлагали потерпевшим выкупить их долю по крайне невыгодной цене, а когда те отказывались — создавали невыносимые условия проживания в указанной квартире, оказывали на потерпевших психологическое давление, а также применяли физическую силу.

Владельца комнаты по проспекту Декабристов они пытались принудить к продаже своей доли в квартире с октября 2016 года по февраль 2017 года. Для этого они сами неоднократно находились к квартире потерпевшего, либо приходили и бесконечно звонили в дверной звонок, скрываясь от входной двери; стучали в дверь, требуя пустить их внутрь; портили замочную скважину входной двери и межтамбурную дверь; выключали электричество; угрожали убийством. Неправомерные действия удалось пресечь только в судебном порядке.

Поэтому суд взыскал с осужденных по 30 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда в пользу избитого владельца комнаты по проспекту Декабристов. В январе 2017 года подельники встретили свою жертву на лестничной площадке, начали выкручивать ему руки, ударили в грудь и удерживали в удушающем захвате, от чего мужчина потерял сознание. Тогда мужчины достали из кармана жертвы связку ключей от квартиры и ушли.

В 2020 году соучастники вынудили женщину продать им половину доли в квартире по шоссе Космонавтов за 460 тысяч рублей. С этой целью они вселили в жилое помещение пятерых лиц без определенного места жительства, которые регулярно употребляли алкоголь и наркотики, курили в комнатах, заносили и размещали в квартире мебельный и строительный мусор, а также высказывали потерпевшей угрозу заражением ВИЧ-инфекцией. Не выдержав давления, женщина продала недвижимость.

Кроме того, в марте 2020 года они вынудили мужчину продать свою долю в квартире по ул. Панфилова. Во исполнение преступного умысла соучастники регулярно приезжали в квартиру потерпевшего, где он проживал вместе с сыном, высказали угрозы применения насилия. Затем они заселили в квартиру двух мужчин, которые создавали невыносимые условия проживания: употребляли алкоголь, курили в комнатах, приводили в квартиру других людей, а также размещали в квартире мусор, повредили входную дверь и лишили квартиру электричества.

Дзержинский районный суд Перми квалифицировал действия мужчин по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенное организованной группой).

Нехорошая квартирка. Пермячка получила вместо комнаты в наследство огромные долги
Узнать подробнее
#Недвижимость#Происшествия#Общество#Суд#Пермь#Жилая недвижимость
Подпишитесь
Архиважные репутационные риски. Кто загрязняет реки, рубит леса и много мусорит
Сегодня, 09:01
«Источника тепла» больше нет. В Перми снесли арт-объект памяти Александра Жунева
Сегодня, 10:48
Нарушителей скорости в Прикамье начали ловить передвижные видеорегистраторы
Сегодня, 10:22
В Перми изменится движение на пересечении улиц Уинской и Грибоедова
Сегодня, 10:34
В Пермском крае очень дешево продают купеческий дом царских времен. Цена озадачивает
Сегодня, 06:57