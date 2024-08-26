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Еще на сутки продлено перекрытие улицы Дзержинского в Перми

В Перми продлили перекрытие части улицы Дзержинского

26 августа 2024, 05:17
Фото: 1MI

Еще на сутки продлено перекрытие улицы Дзержинского в Перми

Трамваи по улице уже пошли.

Перекрытие движения транспорта на участке ул. Дзержинского (от ул. Строителей до ул. Александровская) продлено до 8:00 27 августа. Об этом сообщают в краевом минтрансе.

Движение трамваев уже возобновилось.

В ведомстве обращаются к автомобилистам и пассажирам общественного транспорта с просьбой с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

В микрорайоне Вышка-2 в Перми временно перекроют движение всех видов транспорта на участках двух улиц. Ограничение введут с 28 августа по 22 сентября на участке на ул. Целинной от Мечникова до дома № 23 по ул. Целинной.

Движение транспорта также запретят со 2 по 23 сентября на участке ул. Красноуральской от до дома №21 по ул. Целинной до ул. Целинной.

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#Пермская езда#Пермь#Ограничение движения#Транспорт#Ограничение
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