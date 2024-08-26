В Перми продлили перекрытие части улицы Дзержинского

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Перекрытие движения транспорта на участке ул. Дзержинского (от ул. Строителей до ул. Александровская) продлено до 8:00 27 августа. Об этом сообщают в краевом минтрансе.
Движение трамваев уже возобновилось.
В ведомстве обращаются к автомобилистам и пассажирам общественного транспорта с просьбой с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.
В микрорайоне Вышка-2 в Перми временно перекроют движение всех видов транспорта на участках двух улиц. Ограничение введут с 28 августа по 22 сентября на участке на ул. Целинной от Мечникова до дома № 23 по ул. Целинной.
Движение транспорта также запретят со 2 по 23 сентября на участке ул. Красноуральской от до дома №21 по ул. Целинной до ул. Целинной.