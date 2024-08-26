properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В Пермских МФЦ собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области

В Пермских МФЦ собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области

26 августа 2024, 11:56
Груз передали в Единый центр поддержки Пермского края для дальнейшей отправки в Курск.

С 15 по 23 августа в офисах «Мои Документы» по Пермскому краю по поручению губернатора Дмитрия Махонина собирали гуманитарную помощь для жителей Курской области, которые пострадали от вторжения ВСУ на территорию РФ.

За неделю проведения акции филиалы МФЦ собрали тонну гуманитарного груза, в том числе, продукты питания, кондитерские изделия, одеяла, подушки, постельное белье и даже полотенца, а также средства гигиены, включая шампуни, зубные щетки и мыло. Еще к сбору добавились детские игруки и товары для животных.

Как отметил руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов, жители и сотрудники учреждения активно помогали в ходе благотворительной акции.

«Некоторые приносили теплые вещи, кто-то игрушки, медикаменты бытовую химию и даже строительные инструменты. В сборе активно участвовали как Пермяки, так и организации. Например, в МФЦ Чернушки посылку с продуктами питания доставил местный индивидуальный предприниматель. А уже сегодня все продукты отправятся в Единый центр поддержки Пермского края, а оттуда в Курск», — рассказал Леонид Громов, руководитель «Пермского краевого МФЦ ПГМУ» .

Ранее в краевом МФЦ проходил сбор гуманитарного груда для участников СВО. В течение месяца в ходе акции «Своих не бросаем» филиалы МФЦ собрали более 100 коробок для бойцов.

Также, краевое управление МФЦ активно сотрудничает с коллегами из региональных многофункциональных центров, которые сейчас работают на новых территориях. В этом году реготделение «Мои Документы» передало крупную партию оргтехники и комплектующих для запуска центра в городе Северодонецк в Луганской народной республике.

Читайте также:
В Перми открыт сбор гуманитарной помощи пострадавшим жителям Курской областиОбщественной организации «Счастье жить» передано безвозмездно еще одно помещениеВ Перми состоится благотворительная книжная барахолка в поддержку бездомных
#Пермь#Благотворительность#Гуманитарная помощь#Мфц#Курская область
Подпишитесь
Архиважные репутационные риски. Кто загрязняет реки, рубит леса и много мусорит
Сегодня, 09:01
В Перми осудили группу «черных риелторов»
Сегодня, 10:26
«Источника тепла» больше нет. В Перми снесли арт-объект памяти Александра Жунева
Сегодня, 10:48
Нарушителей скорости в Прикамье начали ловить передвижные видеорегистраторы
Сегодня, 10:22
В Перми изменится движение на пересечении улиц Уинской и Грибоедова
Сегодня, 10:34
В Пермском крае очень дешево продают купеческий дом царских времен. Цена озадачивает
Сегодня, 06:57