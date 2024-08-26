В Пермских МФЦ собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
С 15 по 23 августа в офисах «Мои Документы» по Пермскому краю по поручению губернатора Дмитрия Махонина собирали гуманитарную помощь для жителей Курской области, которые пострадали от вторжения ВСУ на территорию РФ.
За неделю проведения акции филиалы МФЦ собрали тонну гуманитарного груза, в том числе, продукты питания, кондитерские изделия, одеяла, подушки, постельное белье и даже полотенца, а также средства гигиены, включая шампуни, зубные щетки и мыло. Еще к сбору добавились детские игруки и товары для животных.
Как отметил руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов, жители и сотрудники учреждения активно помогали в ходе благотворительной акции.
«Некоторые приносили теплые вещи, кто-то игрушки, медикаменты бытовую химию и даже строительные инструменты. В сборе активно участвовали как Пермяки, так и организации. Например, в МФЦ Чернушки посылку с продуктами питания доставил местный индивидуальный предприниматель. А уже сегодня все продукты отправятся в Единый центр поддержки Пермского края, а оттуда в Курск», — рассказал Леонид Громов, руководитель «Пермского краевого МФЦ ПГМУ» .
Ранее в краевом МФЦ проходил сбор гуманитарного груда для участников СВО. В течение месяца в ходе акции «Своих не бросаем» филиалы МФЦ собрали более 100 коробок для бойцов.
Также, краевое управление МФЦ активно сотрудничает с коллегами из региональных многофункциональных центров, которые сейчас работают на новых территориях. В этом году реготделение «Мои Документы» передало крупную партию оргтехники и комплектующих для запуска центра в городе Северодонецк в Луганской народной республике.