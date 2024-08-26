В Пермских МФЦ собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области

«Некоторые приносили теплые вещи, кто-то игрушки, медикаменты бытовую химию и даже строительные инструменты. В сборе активно участвовали как Пермяки, так и организации. Например, в МФЦ Чернушки посылку с продуктами питания доставил местный индивидуальный предприниматель. А уже сегодня все продукты отправятся в Единый центр поддержки Пермского края, а оттуда в Курск», — рассказал Леонид Громов, руководитель «Пермского краевого МФЦ ПГМУ» .