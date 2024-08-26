В Пермском крае очень дешево продают купеческий дом царских времен. Цена озадачивает

В доме также есть подпол и яма. Крыша не протекает и покрыта металлическими листами относительно недавно. «Дом ИЖС с адресом, можно оформить прописку. Участок 21 сотка, на нем также расположен деревянный сруб с навесом, который оформлен как конюшня. Ее можно восстановить, либо пустить на дрова», — сообщается в объявлении.