В Пермском крае очень дешево продают купеческий дом царских времен. Цена озадачивает

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
В деревне Грибаны Ординского округа Пермского края продают купеческий двухэтажный дом 1910 года постройки за 750 тысяч рублей на участке 21 сот. Ранее цена на него составляла 950 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте Авито.
Купеческая усадьба расположена в живописном месте. Кирпичные стены толщиной 80 см, фундамент из натурального камня (плитняка) — 1,5 м. Он засыпан до уровня первого этажа. В доме расположены две печи — большая на первом этаже и маленькая — на втором. Автор объявления отмечает, что топить их можно по-отдельности.
В доме также есть подпол и яма. Крыша не протекает и покрыта металлическими листами относительно недавно. «Дом ИЖС с адресом, можно оформить прописку. Участок 21 сотка, на нем также расположен деревянный сруб с навесом, который оформлен как конюшня. Ее можно восстановить, либо пустить на дрова», — сообщается в объявлении.
Рядом с домом, в 80 метрах расположен пруд, который отлично подходит для рыбалки. В доме проведено электричество, однако не подключена вода, но есть колодец на территории. Препятствий для бурения скважин нет. Скважина глубиной 25 м отлично подойдет для водоснабжения.
На противоположном берегу от дома расподожен заброшенный карьер по добыче камня. Рядом Ординская пещера и деревня. Большинство деревенских домов также имеют историческое значение — в основном царских времён постройки с различными архитектурными элементами той эпохи. В деревне также есть свои школа, магазин и фельдшерский пункт. Сейчас проходят работы по восстановлению старинной церкви.
Добраться до Орды можно на машине всего за 20 минут.
Ранее в Кунгуре выставили на продажу старинный дом купцов площадью 444 кв. м. более чем за 10 млн рублей. В историческом здании находился кожевенный завод купцов Семовских. На предприятии производили различную обувь, в том числе, сапоги, бахилы, ботинки. А также шили рукавицы, изящные перчатки и даже делали чемоданы.