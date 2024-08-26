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Published Сегодня, 16:15

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Updated Сегодня, 16:17

В Перми временно перенесут остановки автобусов пяти маршрутов

В пермском микрорайоне Ива временно перенесут остановки автобусов

26 августа 2024, 16:15
Фото: properm.ru

В Перми временно перенесут остановки автобусов пяти маршрутов

Изменения связаны с дорожными работами и вводятся с 27 по 29 августа.

В связи с дорожными работами из маршрутов №33, №55, №61, №69 и №81 будет временно исключена остановка «Грибоедовский». Изменения вводятся с 27 по 29 августа, сообщают в мэрии.

Пассажиры маршрутов №33, №69 и №81 смогут воспользоваться остановочным пунктом «Микрорайон Ива-1». Для маршрута №55 будет организован временный остановочный пункт напротив дома №89 по улице Грибоедова. Для маршрута №61 также появится временная остановка в районе дома №49 по улице Уинской.

В Перми стартовало голосование по выбору названия для новой остановки общественного транспорта, который будет построен в рамках строительства перехода Карпинского-Столбовая-Крисанова. Остановочный комплекс для автобусов и трамваев разместится на пересечении улиц Крисанова и Пушкина. После строительства нового моста через реку Данилиха местоположение трамвайной линии будет изменено, что приведет к появлению дополнительной остановки, отмечают в мэрии.

Жители Перми в ходе опроса могут выбрать наиболее подходящее название для нового остановочного пункта.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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