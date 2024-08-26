В Прикамье должники за тепло лишились своих автомобилей

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю при содействии работников Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» наложили арест на автомобили жителей.
Арест был наложен на автомобили Volkswagen Jetta и Lada 4×4 («Нива»). Машины эвакуированы на спецстоянку и, чтобы вернуть их, хозяевам придётся погасить долги за отопление и ГВС, оплатить исполнительский сбор и компенсировать расходы на эвакуацию.
Новые методы поиска имущества неплательщиков демонстрируют высокую результативность. Спрятать автомобиль в соседнем дворе уже не получится — поиск ведется на стоянках торговых центров, городских улицах и междугородних трассах.
В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о недопустимости накопления задолженности. «Неплатежи за тепло и горячую воду — это не только риск лишения имущества, денег на карте, но и значительная переплата в виде пеней, государственной пошлины и исполнительского сбора. Кроме того, должник не может выехать за границу, продать-купить квартиру или дачу», — напоминает директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Бикаева.
Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» и Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю проводят совместную информационную кампанию. Её задача — стимулировать должников к погашению долгов, а также информировать жителей Прикамья о важности соблюдения платежной дисциплины. При новых методах обнаружения собственности должников своевременное погашение долга — это способ сохранить своё имущество.