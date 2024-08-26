В Прикамье должники за тепло лишились своих автомобилей

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о недопустимости накопления задолженности. «Неплатежи за тепло и горячую воду — это не только риск лишения имущества, денег на карте, но и значительная переплата в виде пеней, государственной пошлины и исполнительского сбора. Кроме того, должник не может выехать за границу, продать-купить квартиру или дачу», — напоминает директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Бикаева.