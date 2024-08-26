В Прикамье изнасиловали, а потом утопили 11-летнюю девочку

Posted 26 августа 2024, 13:28
Published 26 августа 2024, 13:28
Modified 26 августа 2024, 15:17
Updated 26 августа 2024, 15:17
В деревне Хазово Кочёвского округа, в местном пруду утонула 11-летняя девочка. Этот факт подтвердили в ГУ МЧС по региону.
По данным источника портала Properm.ru в правоохранительных органах, проведённая экспертиза показала, что ребенок сначала был изнасилован, а затем оказался утопленным в пруду. Заключение было сделано на основании зафиксированных травм на теле девочки.
В июле было возбуждено уголовное дело об изнасиловании 3-летней девочки. Подозреваемый был задержан и отправлен под арест. В начале августа Верещагинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия СКР и продлил ему срок содержания в СИЗО еще на три месяца, то есть до 17 ноября, сообщили Properm.ru в суде. Мужчину направят на проведение стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, указал следователь в обоснование продления срока содержания под стражей.
Обвиняемый и его защитник в судебном заседании не возражали против удовлетворения ходатайства. Ранее он сознался в содеянном.
Следствие считает, что 31-летний мужчина издевался над ребенком несколько часов. Согласно материалам дела, с восьми вечера 16 июня до часу ночи 17 июня рядом с одним из деревенских домов, используя беспомощное состояние малолетней 2021 года рождения, а также применяя к ней физическое насилие, мужчина совершил в отношении нее половое сношение (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).