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Posted 26 августа 2024, 13:28

Published 26 августа 2024, 13:28

Modified 26 августа 2024, 15:17

Updated 26 августа 2024, 15:17

В Прикамье изнасиловали, а потом утопили 11-летнюю девочку

26 августа 2024, 13:28

На севере Пермского края изнасиловали, а потом утопили 11-летнюю девочку

Трагедия произошла в Кочевском округе

В деревне Хазово Кочёвского округа, в местном пруду утонула 11-летняя девочка. Этот факт подтвердили в ГУ МЧС по региону.

По данным источника портала Properm.ru в правоохранительных органах, проведённая экспертиза показала, что ребенок сначала был изнасилован, а затем оказался утопленным в пруду. Заключение было сделано на основании зафиксированных травм на теле девочки.

В июле было возбуждено уголовное дело об изнасиловании 3-летней девочки. Подозреваемый был задержан и отправлен под арест. В начале августа Верещагинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия СКР и продлил ему срок содержания в СИЗО еще на три месяца, то есть до 17 ноября, сообщили Properm.ru в суде. Мужчину направят на проведение стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, указал следователь в обоснование продления срока содержания под стражей.

Обвиняемый и его защитник в судебном заседании не возражали против удовлетворения ходатайства. Ранее он сознался в содеянном.

Следствие считает, что 31-летний мужчина издевался над ребенком несколько часов. Согласно материалам дела, с восьми вечера 16 июня до часу ночи 17 июня рядом с одним из деревенских домов, используя беспомощное состояние малолетней 2021 года рождения, а также применяя к ней физическое насилие, мужчина совершил в отношении нее половое сношение (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).

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#Происшествия#Общество#Изнасилование#Кочево
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