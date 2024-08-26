В Прикамье изнасиловали, а потом утопили 11-летнюю девочку

В июле было возбуждено уголовное дело об изнасиловании 3-летней девочки. Подозреваемый был задержан и отправлен под арест. В начале августа Верещагинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия СКР и продлил ему срок содержания в СИЗО еще на три месяца, то есть до 17 ноября, сообщили Properm.ru в суде. Мужчину направят на проведение стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, указал следователь в обоснование продления срока содержания под стражей.