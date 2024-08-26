В Прикамье определились с днем на запрет продажи алкоголя

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
В Пермском крае в связи со Днем знаний будет ограничена розничная продажа алкоголя. Запрет введен на основании постановления правительства Пермского края от 10 октября 2011 года N755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)».
Согласно положениям постановления, розничная продажа алкоголя запрещена 1 Сентября, в День Знаний, однако, в случае, если 1 сентября приходится на воскресенье, то ограничение переносится на следующий за 1 сентября рабочий день. Следовательно, в Прикамье запрет будет действовать в понедельник, 2 сентября.
Депутаты краевого Законодательного собрания на заседании комитета по социальной политике рассмотрели поправки к законопроекту о создании специализированных организаций для помощи гражданам в алкогольном и наркотическом опьянении. Закон, в случае его принятия, должен вступить в силу 1 января 2025 года.