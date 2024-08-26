В Прикамье определились с днем на запрет продажи алкоголя

Согласно положениям постановления, розничная продажа алкоголя запрещена 1 Сентября, в День Знаний, однако, в случае, если 1 сентября приходится на воскресенье, то ограничение переносится на следующий за 1 сентября рабочий день. Следовательно, в Прикамье запрет будет действовать в понедельник, 2 сентября.