В Прикамье увеличены сроки подачи заявлений на выплаты после рождения двойни

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Министерство труда и социального развития Пермского края отменило ограничения на подачу заявления на региональную выплату при рождении двойни или тройни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Ранее родители могли подать заявление в течение шести месяцев после рождения детей.
Ранее на заседании правительства он отчитал профильное министерство и потребовал изменить порядок оформления выплаты.
Напомним, при рождении двух и более детей одновременно, производят региональные единоразовые выплаты в размере 122 тысячи рублей на каждого ребенка. Подать заявление можно лично в любом из МФЦ или не выходя из дома на портале «Госуслуги».
Поводом для губернатора стала история о пермячке, родившей двойню. Ей отказали в пособии семьям при многоплодном рождении. Причиной стало то, что она подала заявление позже положенного срока. Однако в срок женщина не могла это сделать, так как новорожденные двойняшки болели, а старшего сына необходимо было водить в школу.
За выплатами молодая мама обратилась в центр социальных выплат и компенсаций Пермского края. Ей положены по 122 тыс. рублей на каждого ребенка — это пособие для тех, кто рожает одновременно двух и более детей. Однако сотрудники центра пермячке отказали, так как она пропустила необходимые сроки подачи заявления. Женщина обратилась за помощью к мэру Перми Эдуарду Соснину, но тот отправил ее решать вопрос в суд.