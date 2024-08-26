Волонтеры ОМК подняли со дна реки Чусовой тонну автомобильных покрышек

Волонтеры чусовского завода ОМК очистили русло и берег реки Чусовой в популярном месте отдыха горожан. За несколько часов со дна подняли тонну автомобильных покрышек, с прибрежной территории собрали 20 мешков бытового мусора, которые вывезли на полигон ТБО.



Второй раз с экологической инициативой победил в конкурсе «ОМК Партнерство» сотрудник чусовского завода ОМК, профессиональный дайвер, Алексей Филимонов. В прошлом году благодаря его проекту со дна реки Чусовой извлекли 2 тонны автопокрышек. На полученный грант приобрели оборудование для лодки, пилу, мешки для мусора, перчатки, часть средств направили на вывоз мусора.



В экологической акции участвовали 40 человек, в числе которых сотрудники чусовского завода, подопечные Кучинского центра социального обслуживания и неравнодушные местные жители. В этом году к металлургам присоединилась команда волонтеров РЖД.