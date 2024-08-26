Волонтеры ОМК подняли со дна реки Чусовой тонну автомобильных покрышек

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Волонтеры чусовского завода ОМК очистили русло и берег реки Чусовой в популярном месте отдыха горожан. За несколько часов со дна подняли тонну автомобильных покрышек, с прибрежной территории собрали 20 мешков бытового мусора, которые вывезли на полигон ТБО.
Второй раз с экологической инициативой победил в конкурсе «ОМК Партнерство» сотрудник чусовского завода ОМК, профессиональный дайвер, Алексей Филимонов. В прошлом году благодаря его проекту со дна реки Чусовой извлекли 2 тонны автопокрышек. На полученный грант приобрели оборудование для лодки, пилу, мешки для мусора, перчатки, часть средств направили на вывоз мусора.
В экологической акции участвовали 40 человек, в числе которых сотрудники чусовского завода, подопечные Кучинского центра социального обслуживания и неравнодушные местные жители. В этом году к металлургам присоединилась команда волонтеров РЖД.
В планах у волонтеров-дайверов продолжить очистку Чусовой в районе деревни Мульково, где обнаружили залежи затопленной древесины, которые вредят экосистеме реки.
«В прошлом году группа ОМК вместе с партнерами провела в Челябинске первый межкорпоративный форум „Эколидеры“, на котором волонтеры проводили совместные экологические акции, обменивались идеями и опытом. Проект Алексея Филимонова — яркий пример успешного сотрудничества компаний, которые, объединив усилия, реализуют в Чусовом важные для города и его жителей проекты», — прокомментировала руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева.