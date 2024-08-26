properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Волонтеры ОМК подняли со дна реки Чусовой тонну автомобильных покрышек

Волонтеры ОМК подняли со дна реки Чусовой тонну автомобильных покрышек

26 августа 2024, 10:23
Фото: Алексей Казаковцев
В экологической акции участвовали 40 человек.

Волонтеры чусовского завода ОМК очистили русло и берег реки Чусовой в популярном месте отдыха горожан. За несколько часов со дна подняли тонну автомобильных покрышек, с прибрежной территории собрали 20 мешков бытового мусора, которые вывезли на полигон ТБО.

Второй раз с экологической инициативой победил в конкурсе «ОМК Партнерство» сотрудник чусовского завода ОМК, профессиональный дайвер, Алексей Филимонов. В прошлом году благодаря его проекту со дна реки Чусовой извлекли 2 тонны автопокрышек. На полученный грант приобрели оборудование для лодки, пилу, мешки для мусора, перчатки, часть средств направили на вывоз мусора.

В экологической акции участвовали 40 человек, в числе которых сотрудники чусовского завода, подопечные Кучинского центра социального обслуживания и неравнодушные местные жители. В этом году к металлургам присоединилась команда волонтеров РЖД.

Фото: Алексей Казаковцев

В планах у волонтеров-дайверов продолжить очистку Чусовой в районе деревни Мульково, где обнаружили залежи затопленной древесины, которые вредят экосистеме реки.

«В прошлом году группа ОМК вместе с партнерами провела в Челябинске первый межкорпоративный форум „Эколидеры“, на котором волонтеры проводили совместные экологические акции, обменивались идеями и опытом. Проект Алексея Филимонова — яркий пример успешного сотрудничества компаний, которые, объединив усилия, реализуют в Чусовом важные для города и его жителей проекты», — прокомментировала руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева.

#Новости компаний
Подпишитесь
Архиважные репутационные риски. Кто загрязняет реки, рубит леса и много мусорит
Сегодня, 09:01
В Перми осудили группу «черных риелторов»
Сегодня, 10:26
«Источника тепла» больше нет. В Перми снесли арт-объект памяти Александра Жунева
Сегодня, 10:48
Нарушителей скорости в Прикамье начали ловить передвижные видеорегистраторы
Сегодня, 10:22
В Перми изменится движение на пересечении улиц Уинской и Грибоедова
Сегодня, 10:34
В Пермском крае очень дешево продают купеческий дом царских времен. Цена озадачивает
Сегодня, 06:57