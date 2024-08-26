Юные пермские шахматисты побывали в «Артеке» на международной шахматной смене

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
С 21 по 25 мая в России прошли детские шахматные турниры имени Сергея Карякина. Соревнования организовали в Штабах Общественной поддержки «Единой России» в 30 регионах страны. Победителям вручили путевки на шахматную смену в лагерь «Артек» от международного гроссмейстера. Путевки предоставлялись детям от 10 до 14 лет. Из каждого региона свои призы получили по одному мальчику и девочке. Всего получилось 65 победителей.
В краевой столице путевки удостоились ученики пермской школы №135 Татьяна Бурмасова и Леонид Реутских. Ребята активно играют в шахматы и посещают школьный клуб. Их увлечение впервые подарило ребятам большую победу.
«Такой шанс выпадает всего раз в жизни! Когда я была маленькой, мы тоже мечтали поехать в „Артек“. А теперь это сделал мой сын. Благодарна за путевку и три недели детского счастья. Спасибо всем, кто помогал с организацией — начиная от трансфера из Москвы и заканчивая дорогой домой, все было на высшем уровне!», — делится впечатлениями мама Леонида Ксения Реутских.
Пермские шахматисты провели в лагере три недели, с 15 июля по 4 августа и попали на международную 8-ую смену. В ней, помимо пермяков, приняли участие 3000 детей из 60 стран мира. Ребята жили в лагере «Лазурном», одном из девяти «Артековских» лагерей. Для них была подготовлена программа из 25 событий, включая концерты, семинары, экскурсии и даже занятия различными видами спорта.
Также «артековцы» приняли участие в международном шахматном турнире, который сопровождал гроссмейстер Сергей Карякин. На закрытие смены состоялся гала-концерт «Встреча перед расставанием».
«Было очень круто познакомиться с новыми ребятами и известным шахматистом. Это очень незабываемая поездка! Я также приобрел новые увлечения. Например, научился играть в гольф и привез сертификат. А после поднимался на Медведь-гору, где мы встречали рассвет. Ну и, конечно же, запомнилось Черное море. Теперь я хочу заново вернуться в Артек!», — рассказывает Леонид Реутских.
Поездку детей организовала политическая партия «Единая Россия». Штаб осуществлял координацию и следил за подготовкой детей к отправке и прибытию в Пермь.
«Развитие детского спорта — это приоритетная задача для нас. С этой целью наш Штаб активно сотрудничает с различными организациями и клубами. И шахматы — это одно из таких направлений. Теперь нам важно, чтобы дети могли заниматься разными видами спорта, не исключая интеллектуальные. Поскольку успех в спорте — это большой задел на успех к жизни», — отметила заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Прикамья Елена Савельева.
Штаб общественной поддержки Пермского края открыт по адресу г. Пермь, ул. Екатерининская, 210.