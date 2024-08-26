Юные пермские шахматисты побывали в «Артеке» на международной шахматной смене

«Такой шанс выпадает всего раз в жизни! Когда я была маленькой, мы тоже мечтали поехать в „Артек“. А теперь это сделал мой сын. Благодарна за путевку и три недели детского счастья. Спасибо всем, кто помогал с организацией — начиная от трансфера из Москвы и заканчивая дорогой домой, все было на высшем уровне!», — делится впечатлениями мама Леонида Ксения Реутских.